El Real Teatro de Retiro estrena en abril tres propuestas con música inmersiva, conciertos pedagógicos y ópera breve

El Real Teatro de Retiro. - TEATRO REAL / JAVIER DEL REAL

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Teatro de Retiro acoge durante el mes de abril tres producciones dirigidas a público infantil y juvenil, que incluyen música inmersiva, un concierto pedagógico y óperas breves, tres propuestas que exploran "nuevos lenguajes escénicos" y buscan impulsar a "jóvenes artistas, creadores e intérpretes", como ha indicado el teatro.

Entre el 11 y el 19 de abril se ofrecerán veinte funciones de 'Un instante en suspensión', una experiencia que propone un recorrido por distintos espacios del teatro con escenas que combinan música, movimiento, artes visuales y ciencia, e invita a reflexionar sobre "la poética del tiempo", como ha explicado el Real Teatro de Retiro.

Por su parte, el concierto pedagógico '¿Te suena? La novia vendida', conducido por Fernando Palacios junto a artistas invitados, abordará la ópera de Bedrich Smetana y explorará su "universo sonoro", con dos funciones previstas el 26 de abril.

La programación se completará con 'Micróperas', que se presentará los días 29 y 30 de abril y reunirá tres óperas breves creadas a partir de 'La flauta mágica', de Mozart, con propuestas tituladas 'Testigo', 'Inexistencia' y 'El portal de la esfinge'.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Escuela Superior de Canto de Madrid, la Real Escuela Superior de Arte Dramático y el programa Crescendo de la Fundación de Amigos del Teatro Real y tiene como objetivo plantear un espacio de "experimentación y diálogo entre tradición y contemporaneidad en el que el legado de los clásicos se convierte en punto de partida para nuevas voces y nuevas miradas sobre la ópera actual", como ha destacado el Real Teatro de Retiro.