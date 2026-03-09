El Reina Sofía dedica el mes de marzo a los inicios del videoarte y recupera la primera exposición que abordó el tema

Manel Muntaner, Especial 84, vídeo, 1985 - MUSEO REINA SOFÍA

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha programado durante el mes de marzo un programa especial dedicado a los inicios del vídeo como medio artístico y así ha recuperado la primera exposición sobre el tema que hubo en la pinacoteca y en España, 'La imagen sublime. Vídeo de creación en España (1970-1987)'.

La muestra, que está comisariada por Manuel Palacio, con la coordinación de Guadalupe Echeverría y Pedro Santos, y la colaboración de Eugeni Bonet y Antoni Mercader, es un "referente" por trazar un "mapa de las subculturas juveniles".

"El entusiasmo por los nuevos medios tecnológicos, la hibridación entre lenguajes artísticos y la estética del 'hazlo tú mismo'. Este ciclo rinde homenaje a todas esas líneas de experimentación que marcaron el surgimiento del vídeo de creación en España", explica la pinacoteca en un comunicado.

Este "playback" de 'La imagen sublime. Vídeo de creación en España' guarda relación con el evento original ya que, al igual que aquel, reúne dos formatos: exhibición en el espacio expositivo, en esta ocasión en una sala dentro del museo, y un programa de proyecciones en la sala del Cine.

El ciclo tiene entre sus objetivos redescubrir a pioneras olvidadas del audiovisual, como Regina Álvarez y Marta Batlle; revisar la obra temprana de figuras del vídeo en España, como Muntadas o Eugènia Balcells; y acercarse a los primeros trabajos de quienes más tarde se convertirían en referentes de la industria audiovisual, como Xavier Villaverde.

También vuelve a ver piezas poco conocidas de la época, entre ellas las realizadas por Javier Codesal, Manuel Abad o Manel Muntanequer.