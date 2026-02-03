El Reina Sofía se desmarca de las audioguías tradicionales con Museo Aural, que permitirá escuchar las obras en el móvil

Se propone a los visitantes a acudir al Museo y escuchar las piezas en sus auriculares desde sus dispositivos móviles en los lugares indicados en las descripciones. - MUSEO REINA SOFÍA

El Museo Reina Sofía ha lanzado Museo Aural, un proyecto de recorridos sonoros que propone itinerarios por la pinacoteca para realizar de manera autónoma. A través de la escucha por auriculares, estas propuestas buscan accionar nuevos modos de transitar y sentir e, más allá de las lógicas informativas de las audioguías convencionales.

El proyecto, comisariado por el Área de Educación y la Radio del Museo Reina Sofía, permite a artistas y colectivos de la creación sonora contemporánea, la mediación cultural o la comunicación participar con propuestas que buscan un modo distinto de activar la atención a través de una escucha atenta y abierta al descubrimiento.

En concreto, Museo Aural arranca con un total de cinco recorridos. El primer recorrido está realizado por cabosanroque, de Laia Torrents Carulla y Roger Aixut Sampietro, cuyo trabajo se desarrolla en torno al sonido y sus capacidades performativas. Sus intervenciones cuestionan el espacio de exhibición y los formatos tradicionales. Desde 2012 sus obras se exponen a nivel nacional e internacional, y desde 2015 son artistas residentes en la Fundació Lluís Coromina.

Tres recorridos son de Carne Cruda, un programa de radio y podcast dirigido y presentado por Javier Gallego 'Crudo' y Violeta Muñoz, que se emite en directo y online de lunes a viernes a las 10:00. Un programa que ha sido reconocido, entre otros, con el premio Ondas al mejor programa de la radio española en 2012.

Por último, Emilio Tomé es intérprete, creador y docente en ámbitos relacionados con las artes vivas y la creación audiovisual desde el año 2000. Desarrolla piezas híbridas en las que persigue territorios de confrontación y diálogo entre las imágenes y las palabras, la realidad y la ficción. En otros, ha sido comisario del ciclo de artes vivas El lugar sin límites en el Centro Dramático Nacional (CDN).