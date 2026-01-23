El Reina Sofía presta una obra de Dalí al Ayuntamiento de Figueres (Girona) que se exhibirá en la casa natal del artista

El Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía Presta Un Biombo Pintado Por Salvador Dalí A Comienzos De Los Años Veinte Al Ayuntamiento De Figueres (Girona) - MUSEO REINA SOFÍA

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha prestado un biombo pintado por Salvador Dalí a comienzos de los años veinte al Ayuntamiento de Figueres (Girona) para que se exhiba en la Casa Natal del artista a partir del 26 de marzo.

La obra fue adquirida y restaurada por el Reina Sofía en diciembre de 2024 y se trata de una pieza de la producción temprana del artista "excepcional" tanto por su formato poco habitual como por sus motivos de inspiración oriental. Realizada cuando Dalí tenía apenas diecinueve años, la obra refleja un momento de "intensa experimentación y de apertura a influencias internacionales".

Esta colaboración entre instituciones fue presentada ayer en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR. Además de esta obra, el Ayuntamiento de Figueres y la Fundación Gala-Salvador Dalí han presentado la exposición temporal de 'La Madonna de Portlligat', que podrá verse por primera vez en el Teatro-Museo Dalí hasta el 22 de febrero.

La directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, ha explicado en que la exposición temporal está dedicada a 'La Madonna de Portlligat' porque es una de las obras "más emblemáticas y significativas" de la trayectoria de Dalí.

La obra, realizada hacia 1950, se presenta por primera vez y de manera excepcional en Figueres, lo que constituye una oportunidad única tanto para el público general como para la comunidad académica. Pertenece a la etapa del misticismo nuclear, en la que Dalí fusiona la tradición iconográfica cristiana con las nuevas teorías científicas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente las relacionadas con la desintegración de la materia.

La pintura muestra la figura de la Virgen y el Niño, dispuestos en un espacio arquitectónico fragmentado y suspendido, con aberturas que revelan el paisaje de Portlligat.