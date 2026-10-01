El reparto de 'Los Serrano' defiende su controvertido final en la Comic Con: "Es de los que la gente recuerda"

Los protagonistas de la serie Los Serranos en la San Diego Comic-Con Málaga. A 1 de octubre de 2026 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 1 Oct. (De la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

Protagonistas de Los Serrano han defendido este jueves el controvertido desenlace de la serie, emitido hace 18 años, en el que se revelaba que los acontecimientos ocurridos tras la muerte de Lucía, el personaje de Belén Rueda, eran un sueño de Diego Serrano, interpretado por Antonio Resines. "Es un final de los que la gente se acuerda", ha resumido Fran Perea durante el panel 'Los Serrano: La reunión', celebrado en la San Diego Comic-Con Málaga.

En el encuentro han participado Antonio Resines, que encarnó a Diego Serrano; Antonio Molero, Fructuoso 'Fiti' Martínez; Víctor Elías, Guillermo Serrano; Natalia Sánchez, María Teresa 'Teté' Capdevila; Jorge Jurado, Curro Serrano; y Fran Perea, Marcos Serrano. Entre las ausencias ha destacado la de Belén Rueda, intérprete de Lucía Gómez Casado.

Sobre el desenlace de la ficción, Resines ha explicado que el equipo estaba "muy cansado" y que, aunque el público desease que la serie continuara, "ya no podían más". El actor ha considerado que quizá se habría podido mantener la historia con algunos de los personajes más jóvenes, aunque ha reconocido que resultaba "muy complicado". "La ausencia de Belén Rueda también cambió mucho", ha añadido.

Víctor Elías ha señalado, ante la insistencia de los seguidores, que le habría gustado cerrar la serie de una forma similar a 'Siete vidas': con un último episodio ante público y la revelación final de que los personajes se encontraban en un plató de rodaje.

Más allá de su desenlace, Resines ha subrayado que Los Serrano les cambió la vida "a todos y siempre para bien, sobre todo para bien". Entre bromas, ha recordado que buena parte del reparto era entonces muy joven: "Eran unos críos; yo también, pero menos". A su juicio, la serie supuso "un cambio para mucha gente", no solo para sus intérpretes, sino también para las cadenas de televisión y las productoras.

El actor ha elegido como uno de sus recuerdos favoritos el rodaje de la boda de Diego y Lucía, grabada al comienzo de la serie. Ha explicado que el reparto apenas se conocía y que entonces no sabía con claridad cómo evolucionaría la ficción, que se rodaba muy cerca de su emisión y contaba inicialmente con apenas "cuatro" guiones. Según ha dicho, uno "ve ahora la serie y se da cuenta de que funcionaba". "Nos echaron de la iglesia porque había un funeral", ha rememorado.

Durante el panel, los intérpretes han releído las primeras páginas del guion y han jugado a adivinar qué personaje pronunciaba cada frase. Perea ha reconocido que "es difícil que te toque algo como rodar 'Los Serrano' en la vida", mientras Molero ha apuntado que encuentros como el de la Comic-Con les recuerdan la vigencia de la serie y su conexión con el público.

También ha habido espacio para imaginar el posible futuro de los personajes. Jorge Jurado ha dicho que ve a Curro siguiendo los pasos de Diego Serrano y "formando una familia desestructurada", además de quedándose al frente de la Taberna Hermanos Serrano. Víctor Elías ha bromeado con que el local acabaría convertido en "un 100 Montaditos".