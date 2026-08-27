El robo de Villena se suma este año a los perpetrados en museos de Badajoz y Albacete: en todos se llevaron oro

Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El robo del Tesoro de Villena (Alicante), que ha ocurrido esta madrugada en el museo de la localidad (MUVI), es el tercero perpetrado en 2026 sobre museos locales. En todos ellos los bienes sustraídos eran de oro.

Así, hace justamente un mes, el Museo de Albacete sufría un robo en el que cuatro asaltantes sustrajeron dos colecciones de monedas con más de 200 piezas de oro. Antes, en abril, el Museo Arqueológico Provincial alertó del robo de las 149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva de la Serena.

En los tres, los atracantes rompieron una ventana lateral en los edificios, accediendo a las piezas en pocos minutos. Además, en el caso de Badajoz forzaron una reja. En todos los robos rompieron las vitrinas "de forma violenta" una vez en el interior.

Por el momento, en ningún caso se han recuperado las piezas. El alcalde de Villena ha señalado este jueves que el Tesoro que albergaba su museo tiene un valor económico que supera el millón y medio de euros y puede alcanzar los 1,7 millones.