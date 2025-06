Rosana Torres, Premio Nacional de Periodismo Cultural: "Menos mal que los espectadores no son tontos"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rosana Torres Reines, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2025 que otorga el Ministerio de Cultura, ha agradecido que los espectadores no sean "tontos", en referencia a la cancelación del programa 'La familia de la tele' en La 1, mes y medio después de su estreno debido al bajo seguimiento de audiencia cosechado.

"Menos mal que los espectadores no son tontos. Quienes han demostrado un poco de estulticia han sido los responsables de la política cultural de Radiotelevisión Española, que han puesto al frente de un programa de entretenimiento cultural a personas que ni son periodistas ni son cultas", ha explicado Torres en declaraciones a Europa Press tras conocerse el Premio Nacional.

Así, ha afeado a RTVE que pusiera al frente del programa "de entretenimiento cultural" a personas que no son "periodistas ni cultas". "El periodismo cultural, si es periodismo y es cultural, puede ser maravilloso, necesario, imprescindible. Pero también es cierto que están apareciendo unas fuentes de información en las que no hay ni periodismo ni cultura", ha zanjado.

Torres ha recibido la noticia de que se le otorgaba el Premio Nacional a través del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a quien le unen "circunstancias cuasi familiares", ya que su sobrino Joan Herrera y Urtasun eran líderes del partido Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). "Le conozco desde que era adolescente", ha reconocido Torres.

"CON 15.000 EUROS NO SE PUEDE HACER NADA ESPECIAL"

La periodista ha explicado que aún no ha pensado a qué destinará los 30.000 euros --que se quedan "en algo más" de 15.000 euros-- con los que está dotado el galardón y ha apuntado que al ser tetrapléjica, tampoco puede pagarse unas vacaciones porque necesita asistencia médica.

"No se puede hacer nada especial. No puedes comprar un coche, no puedes comprar un piso, no puedes pegarte unas vacaciones de la leche, porque yo al ser tetrapléjica tengo que llevar un enfermero conmigo. Hace 20 años se me hubiera fundido. Pero hoy como están las cosas como están, habrá que gastárselo en un par de fiestas para amigos", ha comentado risueña.

Para Torres, este reconocimiento implica que "no cae en balde hablar del teatro y de las artes escénicas", algo que el jurado ha destacado de su trayectoria. "El teatro consigue cosas que no se consiguen a través de ninguna otra manifestación artística, que es hablar de la vida. Cuando uno va a un teatro, encima del escenario está viendo la vida", ha precisado.

Así, la periodista valenciana ha señalado que ha "intentado" con "todas" sus fuerzas acercar las artes escénicas al público general, tal y como celebra el Ministerio de Cultura.

"Si alguien ha ido al teatro, a las cosas de las que he hablado... Si he conseguido que alguien vaya a ver una de esas obras, sé que ese espectador habrá salido del teatro mejor que como ha entrado. Y eso es muy importante para el espectador, pero también para mí", ha terminado.

El jurado ha elegido a Torres "por la excelencia de una trayectoria como periodista cultural independiente y crítica y por poseer un proverbial olfato con el que se adelanta a la mejor primicia". Además, ha señalado que "con un lenguaje desenfadado e irónico y un enfoque de la información siempre digno, humano y profundo, Rosana Torres ha logrado acercar contenidos culturales, en especial las artes escénicas, a un público amplio sin perder rigor ni calidad. La honestidad, el fuerte compromiso social y la responsabilidad profesional con la que se enfrenta a cada proyecto erigen a Torres en referente de varias generaciones de profesionales".