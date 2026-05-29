Sánchez dice que España no inspira "temor" en el exterior sino "respeto", en tiempo de "confrontación" y "mucho ruido"

1091454.1.260.149.20260529134818 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior, en el Instituto Cervantes, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes que España no inspira "temor" en el exterior sino "respeto", en un tiempo "acostumbrado a mucha confrontación, a mucho enfrentamiento y, desgraciadamente, a mucho ruido".

"Yo creo que el mayor éxito de nuestra política exterior en su conjunto es sobre todo que no teman a España, que nos vean como un país aliado, constructivo, que puede opinar lo mismo o no que otras naciones amigas y aliadas, pero que, en definitiva, tenemos un posicionamiento claro, consistente, coherente, y que no trata de agredir a nadie ni de hacerse temer, sino simplemente construir puentes. En definitiva, que quieran parecerse a nosotros. Creo que ese es el gran éxito de la política exterior española. Que no inspiramos temor, sino respeto. Que inspiramos, sin más", ha señalado.

Así lo ha expresado en el Instituto Cervantes, en la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior que busca proyectar el patrimonio y las industrias culturales y creativas en el extranjero.

En su intervención, Sánchez ha contrapuesto "la fuerza de la cultura" frente a quienes "pregonan la cultura de la fuerza y la cultura de la guerra" y ha reivindicado la capacidad de España para proyectarse internacionalmente a través de la creación artística, las ideas y los valores democráticos.

"Yo creo que España, cuando ha dado lo mejor de sí misma, siempre ha sido nunca intentando imponerse desde la fuerza. Evidentemente, tampoco tenemos ni esa cultura ni tenemos esa capacidad, pero sí lo hemos hecho desde la cultura, desde las ideas, desde la creación, desde los posicionamientos, desde los valores, desde los principios", ha subrayado.

El presidente ha destacado figuras como Francisco de Goya, Federico García Lorca o Luis Buñuel para reivindicar una tradición cultural que, a su juicio, ha convertido "el dolor en arte, la memoria en poesía y la libertad en una forma de mirar el mundo".

Por otro lado, ha lamentado que España no siempre haya sabido proteger a sus grandes creadores. "Cada vez que avanzó la intolerancia, desgraciadamente, España perdió talento", ha señalado, al mismo tiempo que ha recordado el exilio de artistas. "Y cada vez que la cultura fue perseguida, nuestro país se hizo más pequeño", ha afirmado.

De la misma manera, ha destacado el peso económico de la cultura, al asegurar que no se trata de "un adorno", sino de "una industria" capaz de generar empleo, reputación internacional y "autoestima colectiva". Según ha detallado, los sectores culturales y creativos dan trabajo a cerca de 800.000 personas en España y cada euro invertido genera 1,75 euros de valor añadido para la economía.

ESPAÑA, CUARTA POTENCIA MUNDIAL EN CULTURA: "UN PUNTAZO"

"Me parece un puntazo que España sea la cuarta potencia mundial en cultura y patrimonio", ha asegurado para añadir que uno de cada cuatro turistas visita el país atraído principalmente por su oferta cultural.

Igualmente, ha elogiado la "extraordinaria situación y momento" que vive la cultura española fuera del país. No obstante, ha reconocido que "durante demasiado tiempo" se conformó "con exportar individuos extraordinarios en lugar de construir una verdadera potencia cultural organizada". "Exportábamos talento, sin duda alguna, pero no siempre a través de un ecosistema capaz de proyectarlo con toda la fuerza y, humildemente, a mi juicio, ese es el desafío que afronta, nada más y nada menos, este Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028", ha apuntado.

Respecto al Plan, Sánchez ha detallado que se trata de una estrategia con la que el Gobierno pretende reforzar la presencia internacional de las industrias culturales españolas, abrir nuevos mercados y mejorar la coordinación entre instituciones culturales y diplomáticas.

"Hoy mi recomendación es muy sencilla y se resume solamente en una palabra, que es España. No nos cansemos nunca de recomendar España. Porque hay muy pocos países, yo diría que es el único país en el mundo, capaz de emocionar, de crear y de inspirar como lo hace España", ha concluido.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha referido al Plan como un "instrumento fantástico", que sitúa "muy bien" la imagen de país que el Gobierno quiere trasladar "a través de la cultura, esa diplomacia cultural".

"Tenemos industrias creativas punteras que necesitan un empuje exterior y que pueden tener un mayor empuje exterior gracias a este Plan", ha precisado en alusión al videojuego, a las escénicas y a la lengua.

ROSALÍA, LOS JAVIS O ALMODÓVAR

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho que la cultura es "probablemente lo que más define" la identidad de España. "Yo creo que Rosalía, los Javis, lo hemos visto ahora en Cannes, Almodóvar, dicen mucho más de España que muchísimas otras personas, no solamente porque explican al mundo cómo somos y cómo percibimos la realidad, sino porque establecen también lazos con otros creadores y, al final, en política exterior, los lazos que crean, los que de verdad perduran, son aquellos que se establecen entre personas y los creadores culturales sin duda alguna lo crean", ha argumentado.

Además, ha destacado la necesidad de disponer de lenguajes universales, en un mundo "muy complejo, muy fragmentado, donde la guerra, el desorden, la violencia, intenta tener el lugar que debe de tener la política exterior".