Sector de la danza no cree que se pueda ampliar plazos de ayudas europeas: "Si hay una posibilidad, que se aplique"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED) no es optimista de cara a que se puedan flexibilizar y ampliar los plazos para poder recibir las ayudas extraordinarias procedentes de los fondos europeos asignados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización de las estructuras de las compañías de teatro y danza.

"Ojalá pueda suceder, si hay una mínima posibilidad de ampliar estos plazos que se busque y se aplique porque no es de interés de nadie que ese dinero se pierda y no se invierta en el sector", ha advertido en declaraciones a Europa Press la presidenta de FECED, Valeria Cosi.

No obstante, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha afirmado este viernes que su departamento está "estudiando" la posibilidad de flexibilizar plazos para la concesión de las ayudas extraordinarias derivadas de los fondos europeos para la modernización de las estructuras de las compañías de teatro y danza, en riesgo por la falta de personal.

"Estamos estudiando, ya que nos lo han pedido los sectores, la posibilidad de flexibilizar plazos. Agradecemos el sobreesfuerzo de tantos funcionarios que se han visto obligados a compensar las ausencias de compañeros con una sobrecarga mortal, también en la gestión de fondos", ha reconocido el ministro durante la presentación de los avances del Estatuto del Artista.

Iceta ha explicado que el mismo personal que atiende las convocatorias ordinarias de ayudas es también el encargado de hacer lo propio con la distribución de los fondos europeos, lo que conlleva esas dificultades a la hora de repartir las subvenciones. En el caso de los fondos europeos, el plazo para la resolución de la subvención, la fecha límite sería el 28 de junio y, sin embargo, Cultura no podrá resolver todas las solicitudes en este tiempo estimado.

Tras estas declaraciones, la presidenta de FECED ha señalado que no son "optimistas" de que las palabras del ministro "sean sólidas", ya que, en una reunión que tuvieron con la subdirección de Música y Danza y con INAEM, se les comunicó que "no veían viable la posibilidad de ampliar esos plazos".

"Nosotros estamos examinando para ver si estas declaraciones son sólidas pero no somos optimistas de que sean sólidas", ha lamentado Cosi en referencia a las afirmaciones del ministro sobre flexibilizar los plazos de las ayudas.

El sector de la danza estima que la pérdida de estas ayudas podría afectar al 70 por ciento de las cerca de 500 compañías de danza que hay en España. "Si no se cambian los plazos habrá muchas compañías que desestimarán las ayudas, entonces se perdería el dinero de Europa y las compañías no van a mejorar sus estructuras, que es para lo que sirven las ayudas, para digitalizar y modernizar las estructuras de las compañías", ha explicado Cosi.

La presidenta de FECED entiende que en el INAEM "están sufriendo" porque "va muy bajo" de recursos humanos, al tener "bajas muy importante" en el último año, pero ha apuntado que por ello "el sector se está viendo afectado de forma directa", ya que "no está siendo capaz" de cumplir con los plazos de resolución de las ayudas.

"Se han convocado las ayudas ordinarias de cada año y con esas vamos encaminados porque es un procedimiento que conocen bien, pero se han sumado las ayudas ligadas a los fondos Europeos", ha subrayado Cosi, quien ha alertado de que desde el INAEM ya les han anunciado "que no van a llegar a tiempo" para cumplir los plazos.

Esta situación, según ha apostillado, va a suponer un problema "enorme" para el sector de la danza, al no disponer de "liquidez" para hacer frente a las facturas de los gastos antes de recibir las ayudas. "No podemos ir a los bancos porque no nos conceden crédito. Muy probablemente la mayoría de nuestros socios desestimarán las ayudas y ese dinero no se va a ejecutar y se va a perder", ha lamentado.