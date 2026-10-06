El sector editorial español acude a la Feria de Frankfurt con 249 sellos y agencias, un 10% más que el año anterior

Archivo - Exteriores de la Feria del Libro de Frankfurt en su pasada edición. - FERIA DEL LIBRO DE FRANKFURT - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La industria editorial española estará presente en la 78ª Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que se celebra del 7 al 11 de octubre, con un total de 249 sellos editoriales y agencias literarias, un 10% más que en la pasada edición, según ha informado la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que destaca que España llega a esta cita "consolidándose como referente" tras doce años consecutivos de crecimiento, "frente al estancamiento del resto de países europeos".

La FGEE contará con un stand propio de 160 metros cuadrados, ubicado en el espacio 3.1/D135 en el que estarán representadas más de 60 editoriales. A esta presencia se suman otros 186 sellos editoriales y agencias literarias españolas que participarán en la feria en espacios propios o colectivos.

La Feria Internacional del Libro de Frankfurt reúne cada año a cerca de 4.500 expositores y 120.000 visitantes profesionales, y en él se calcula que se firma el 80% de los contratos anuales de derechos de autor del ámbito editorial internacional. Según FGEE, para el sector editorial español, la feria constituye, junto con LIBER, una de las citas prioritarias para mostrar catálogos y establecer relaciones comerciales.

De esta manera, España llega a esta edición consolidada como referente internacional, junto con Portugal, después de que el mercado editorial nacional alcanzara en 2025 una facturación de 3.138 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior y el duodécimo ejercicio consecutivo de crecimiento.

En el ámbito internacional, la industria editorial española está evolucionando desde la exportación de ejemplares físicos hacia un modelo basado en la comercialización de contenidos y propiedad intelectual, especialmente a través de derechos de traducción, licencias y coediciones, según la FGEE. Los ingresos por venta de derechos han pasado de 66,01 millones de euros en 2014 a 72,51 millones en 2024.

La FGEE, que agrupa a 800 empresas editoriales y representa el 97% de la facturación del sector, señala que la industria editorial constituye la primera industria cultural de España, genera más de 3.000 millones de euros anuales y emplea a más de 30.000 personas de forma directa e indirecta. En 2025, las empresas integradas en la federación registraron la venta de 196,1 millones de ejemplares.