Seis compañías de danza contemporánea protagonizan una nueva edición de 'Bailar en la Berlanga 2025' en abril en Madrid

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, en colaboración con la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza, organiza la undécima edición de 'Bailar en la Berlanga', su muestra de danza actual de pequeño formato que, en esta ocasión, contará con la participación de seis compañías de danza contemporánea. El ciclo se celebrará en la Sala Berlanga de Madrid del 8 al 12 de abril, con funciones a partir de las 19:30 horas.

Según han detallado en un comunicado, el programa incluye seis espectáculos que reflejan la diversidad y riqueza de la danza contemporánea: 'El mundo atrás', del coreógrafo Rolando Salamé; 'Next to my skin', de laMonto; 'Sobre Rimbaud / del horizonte al silencio', de Francisco Hidalgo Cía; 'Latido y tañido', de ALEJANDRO LARA DANCE PROJECT, obra candidata a los Premios Max - Pamplona Iruña 2025; 'Return, Volumen 2', dirigido por Chevi Muraday para conmemorar los 30 años de Losdedae Dance Company, y 'Wanting', de Cía. Ferroviaria.

Tras cada espectáculo, la periodista especializada Olga Baeza moderará un debate con las compañías participantes, ofreciendo al público la oportunidad de profundizar en los procesos creativos de los artistas.

Con música en vivo, poesía, imagen y palabra, los espectáculos abordan temas como la belleza, la sexualidad femenina y la evolución del lenguaje coreográfico. Además, el ciclo servirá para rendir homenaje a los 30 años de trayectoria de algunos de los coreógrafos y coreógrafas más destacados del panorama nacional.