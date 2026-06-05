SGAE repasa en una muestra la historia del Palacio de Longoria y conmemora el 175 aniversario del fundador Ruperto Chapí

Archivo - Imagen del féretro con los restos mortales de Manuel de la Calva junto a retratos del cantante en la capilla ardiente situada en la SGAE, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España) - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) repasará en la exposición 'La casa de los autores. Donde habita la memoria' la historia de su sede en Madrid, el Palacio de Longoria. Además, conmemora el 175 aniversario del nacimiento de su fundador, Ruperto Chapí.

Así, desde el próximo 16 de junio al 19 de julio, la SGAE mostrará numerosos documentos, fotografías y otros objetos de interés, enseñará la historia, las leyendas y los entresijos del edificio que ha sido restaurado recientemente.

"Es considerado uno de los máximos exponentes del modernismo madrileño, vinculado desde sus orígenes al mundo de la cultura y de la creación artística, y que desde 1950 se ha erigido en la imagen más simbólica e icónica de SGAE", explica la entidad en un comunicado.

El compositor y figura esencial en la creación de la Sociedad de Autores Españoles (SAE), Chapí, también será central en la muestra. Además, como telón de fondo se encuentra el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA), pieza "clave" en la conservación, el estudio y la transmisión del legado autoral de la entidad. Por eso, se exhibirán también parte de las mayores joyas que alberga el CEDOA.

La exposición se completará con una serie de conferencias y visitas guiadas para conocer a fondo la historia y arquitectura del edificio.

"SGAE desea poner en valor sus dos joyas más preciadas; por un lado, el continente, el Palacio de Longoria, un tesoro modernista en un Madrid que siempre fue reacio al modernismo, y por otro, el contenido, un monumental archivo musical y teatral que desde el nacimiento de SGAE, en 1899, no ha dejado de crecer y de revalorizarse", ha explicado en un comunicado la comisaria de la muestra, María Luz González Peña.