Siri Hustvedt acusa de "misoginia" a quienes "subestiman" su "intelecto" por ser mujer de Paul Auster

La escritora Siri Hustvedt durante la presentación de su nueva novela ‘Historias de fantasmas’, en el Círculo de Bellas Artes, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora estadounidense Siri Hustvedt ha publicado 'Historias de fantasmas' (Seix Barral), un libro de memorias en el que aborda el duelo tras la muerte de su marido, el también autor Paul Auster. En esta obra reflexiona sobre cómo en ocasiones se ha "subestimado" su intelecto por ser "mujer de".

"En cierta manera, la percepción de lo que Paul era (un 'rockstar') fue lo que impulsó esa idea que es un malentendido sobre quién era yo. Y eso es sexismo. Y cuando se pone la cosa fea es misoginia, porque había un constante rechazar o subestimar mi intelecto en la prensa. Siempre, siempre sucedía. Y al final convirtió a Paul en un feminista acérrimo porque lo vio. Vio que cuando decía en una entrevista 'Siri lo leyó y me dijo esto', los periodistas lo sacaban, lo cortaban y lo ponían como una idea de Paul, no mía", ha explicado en una entrevista con Europa Press este miércoles.

Aun así, este sistema machista le ha ayudado a entender que no es "personal" que la "pisoteen", si no algo "mucho más grande". "Yo solo soy un pequeño escalón que representa a muchas mujeres en distintos puestos y posiciones. Y eso ayuda y mucho. Me ayudó. Cuando hablo en voz alta contra estas cosas, no es que me esté quejando sobre mi vida personal y privada, si no que estoy hablando sobre algo que importa en el mundo, algo que le importa a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres mayores. Que nos importa a todas. Y eso es muy importante para mí", ha explicado.

En ese sentido, la autora ha asegurado que pese a movimientos como el MeToo, es un "error" el hecho de "fantasear" con que el "progreso" es "inevitable" y avisa de que cuando un "gobierno fascista llega al poder", el primer ataque es para "todos los derechos de las mujeres".

"Las mujeres cada vez ocupan más puestos de poder, el movimiento MeToo ha ayudado a cambiar las ideas sociales y todas estas cosas están sucediendo y siguen sucediendo. Y, mientras, tienes todos estos movimientos contrarios que intentan reprimir, aplastar cualquier otra cosa que esté sucediendo. Es un error fantasear con que el progreso es un tema inevitable porque si tú miras los estados fascistas en Europa en el siglo XX, lo primero que hace un gobierno fascista cuando sube al poder, es echar por tierra todos los derechos de las mujeres, sea cual sea", ha apuntado.

EL GOBIERNO DE TRUMP, "PROTOFASCISTA"

Aunque Hustvedt ha asegurado que el gobierno de Donald Trump en su país natal no llega a ser fascismo, sí lo ha calificado como "protofascista".

"Lo que quiero decir con esto es que no, no ha consolidado el poder completo. Hay una resistencia. Hay ciertos sectores que están empujando en contra (...) No es un régimen fascista totalmente implementado con el que tiene un control total sobre la población. En Minnesota, donde yo he crecido, la resistencia, que estaba muy, muy bien organizada, fue capaz de empujar a ICE fuera, lo cual me da muchísima esperanza. No, no podemos llamarlo una administración fascista total, pero es protofascista y están avanzando en esa dirección", ha alertado.

En 'Historias de fantasmas', la autora reconstruye, en forma de diario íntimo, el año de duelo tras la muerte de Auster y reflexiona sobre diversos temas, entre ellos el hecho de que el escritor fuese considerado casi como una "rockstar".

"Cuando conocí a Paul -tenéis que recordar que tenía 34 y era totalmente desconocido-, no es como que mi atracción hacia Paul tuviese algo que ver con su estatus literario. Era un poeta, un poeta misterioso que estaba luchando por entrar en el mundo de las editoriales y fue rechazado por 18 editores y también viví a través de eso. Mi sentimiento con Paul no tenía nada que ver con esta imagen. O sea, yo lo vi y lo comento en el libro, pero no vivía en eso", ha explicado.

"LA TERNURA ESTÁ EN EL TRABAJO DE PAUL Y MUCHAS VECES SE HA IGNORADO"

La autora parte de sus diarios, reflexiones e incluso incluye las cartas que Auster le envió a sus amigos para comunicarles que padecía cáncer de pulmón. También están las cartas que le escribió a su nieto Miles en 2024 y que el propio autor quería haber publicado.

Hustvedt ha asegurado que ese último testimonio de Auster muestra su "ternura", que estuvo siempre en su obra y que muchas veces se ha "ignorado".

"Se ve el inmenso amor que él tenía por mí, por su hija, por su nieto, por mis hermanas y su sentimiento tan fuerte del movimiento de las generaciones. Él sabía que se iba a morir y estaba mirando como hacia la siguiente generación. Son cartas súper tiernas. La ternura también está en el trabajo de Paul y muchas veces se ha ignorado. Tal vez te puedes acercar a esa mentalidad, pero ese es Paul. Él idealizaba a las personas que amaba, como digo en el libro, tal vez demasiado. Pero es muy, muy, muy emotivo. Vivir con ese amor fue algo maravilloso", ha terminado la escritora.