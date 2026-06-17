Un sombrero, un ejemplar de 'El Quijote' o un disco con Concha Velasco, legado de José Sacristán a la Caja de las Letras

El actor, director de teatro, televisión y cine José Sacristán, durante la celebración del acto de entrega e introducción del legado personal del actor y director de teatro, cine y televisión José Sacristán, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Este - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor José Sacristán ha depositado este miércoles su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, un conjunto de objetos personales y profesionales entre los que destacan el sombrero de su abuelo, un ejemplar de 'El Quijote', cuadernos escritos por su padre en la cárcel o un disco con Concha Velasco, entre otros.

Sacristán, visiblemente emocionado, ha explicado que los objetos depositados están profundamente ligados a su memoria familiar y a sus orígenes. "Aquí, conmigo, dejo cosas que tienen que ver con el trabajo y con mi vida, y con aquellos que me impulsan a seguir adelante", ha señalado.

"Aquí está mi padre, mi madre, mi abuela, mi tío Francisco y todo el mundo de aquella posguerra terrible. Gracias a ellos estoy aquí", ha remarcado.

Entre los objetos más significativos que ha legado se encuentra un sombrero perteneciente a su abuelo, que el actor ha descrito como su "primer vestuario" y un elemento clave en su infancia. "Cuando yo tocaba este sombrero y me lo ponía, tenía un efecto mágico", ha recordado. También ha incluido programas de cine y materiales vinculados a sus primeras experiencias como espectador.

El legado incorpora además cuadernos y escritos de su padre realizados durante su estancia en la cárcel de Ocaña, donde copiaba poesías "para distraerse de los ratos de aburrimiento", así como una edición de 'El Quijote' que leyó en su juventud y que también perteneció a su padre.

El legado incluye también el disco que grabó junto a Concha Velasco, 'Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?' o documentos de su formación, como notas sobre el método Stanislavski tomadas durante su etapa en el servicio militar en Melilla, así como programas de sus primeros trabajos teatrales en 1960 y materiales relacionados con su carrera posterior, incluidos guiones y o un cinenic de su juventud.

Durante el acto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha subrayado que la institución no custodia "únicamente unos objetos, sino una manera de encarnar la cultura española a lo largo de más de seis décadas", a la vez que ha destacado la trayectoria de Sacristán en el teatro, el cine y la televisión, así como su capacidad para "dar cuerpo y alma al ciudadano corriente".

"Recibir tu legado es el compromiso de la memoria, de no olvidar de dónde venimos, pero sobre todo para seguir caminando con ilusión hacia el futuro. Tus personajes nos han ayudado a mirarnos dentro de nosotros mismos cuando España necesitaba aprender a mirarse de nuevo. Por eso su trabajo pertenece a la historia sentimental y moral de nuestro país", ha afirmado Montero.

El Instituto Cervantes custodiará este legado en la caja número 1324 de la Caja de las Letras, en un acto que ha contado con la participación del cineasta David Trueba y la dramaturga Natalia Menéndez.