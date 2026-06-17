Sorolla, Maruja Mallo y Rodrigo Cuevas protagonizan la programación española de Mostra Espanha en Portugal

Archivo - El cantante Rodrigo Cuevas, durante un concierto en el Pabellón de la Magdalena, a 24 de abril de 2026, en Avilés, Asturias (España). Rodrigo Cuevas presenta “La belleza”, un espectáculo basado en folclore y vanguardia que celebra la tradición - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un lienzo de Joaquín Sorolla, dos obras de Maruja Mallo y los conciertos de Rodrigo Cuevas serán algunos de los principales reclamos de la programación española en la IX edición del festival bienal Mostra Espanha, que el Ministerio de Cultura llevará a Portugal entre septiembre y diciembre con más de una treintena de propuestas culturales en 21 municipios del país.

La bienal, que este año se articula bajo el lema 'España en movimiento: diversidad y futuros sostenibles', reunirá una amplia selección de proyectos procedentes de cerca de 400 candidaturas y contará con actividades de artes visuales, danza, teatro, música, literatura y cine.

La programación arrancará en septiembre con la iniciativa 'Obra Convidada', que llevará al Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Chiado, en Lisboa, un lienzo de Joaquín Sorolla procedente del Museo Sorolla, mientras que el Museo de Arte Contemporáneo-MAC/CCB de la capital portuguesa exhibirá dos obras de Maruja Mallo pertenecientes a la Fundación María José Jove.

En el ámbito de las artes visuales, la programación incluirá la exposición de Idoia Cuesta en el Festival Contextile de Guimaraes; 'Festina Lente', de Laura Pilar Delgado, en Lisboa; 'Umbral Mineral', de Antonio Guerra, en el Instituto Cervantes dentro del Festival Imago; o 'Cargo', de Tete Alejandre, en el Centro Portugués de Fotografía de Oporto, entre otras propuestas.

También destacan el proyecto de Los Bravú en 119 Marvila Studios, la muestra 'Tramas del paisaje' de Irene Trapote en Miranda do Douro, la exposición 'Astutas' de Rocío Royo Durán en Aveiro, la intervención de Alonso Murillo Gil en las canteras de Porto de Mos y el proyecto 'Invisible' de Carmen de Matos en el Alentejo.

En el apartado musical, Rodrigo Cuevas llevará su gira 'La Belleza' al Misty Fest de Lisboa y a la Casa da Música de Oporto, dentro de una programación que también incluirá propuestas como 'Rediscovering Spain', de Rahmi Alqhai y Ana Morales, en el festival Terra Sem Sombra, así como actuaciones de Sergio de Lope y João Barradas en el Algarve Music Series y un homenaje a Manuel de Falla a cargo de Moisés P. Sánchez.

Como novedad, Mostra Espanha cruzará por primera vez el Atlántico con una actividad en Brasil. La cantante Sheila Blanco presentará 'Cantando a las poetas del 27' en la Bienal del Libro de São Paulo, dentro de las actividades previas a la conmemoración del centenario de la Generación del 27.

En el ámbito literario, la Fundación Saramago acogerá un encuentro entre Lara Moreno y su traductora Margarida Amado, mientras que Manuel Rivas, Sara Mesa, Aroa Moreno y Anna Pacheco participarán en el festival literario Guadiana.

El cine español también tendrá presencia en festivales como Cinanima, DocLisboa o Cine Fiesta, con nombres como Studio Kimchi o Jonás Trueba, en una edición que refuerza la colaboración cultural entre España y Portugal.