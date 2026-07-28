FRAGA (HUESCA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha dado por finalizado el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del XXXII aniversario del Monegros Desert Festival, celebrado entre los días 25 y 26 de julio, con un balance de cuatro personas detenidas, dos investigadas y un notable descenso tanto de los positivos por alcohol y drogas entre los conductores como de las denuncias por sustracción de teléfonos móviles.

El operativo, desarrollado desde la primera hora del día 25 hasta las 20.30 horas del día 26, permitió que el festival transcurriera "con normalidad" y sin incidentes de consideración, según ha informado el Instituto Armado. El evento reunió a unas 60.000 personas, de las que alrededor de 25.000 accedieron al recinto en 460 autobuses.

En el dispositivo participaron agentes de distintas especialidades de la Comandancia de Huesca, con el apoyo de efectivos de la Zona de Aragón, las USECIC de Huesca, Zaragoza y Navarra, la Agrupación Rural de Seguridad (ARS) de Zaragoza, el Sector y varios Subsectores de Tráfico, además del Equipo PEGASO, el Servicio Cinológico Central, el Servicio de Telecomunicaciones y el Grupo de Caballería.

Durante el festival, los agentes realizaron un total de 7.563 auxilios informativos a los asistentes, además de desarrollar actuaciones de seguridad ciudadana, controles preventivos y labores de vigilancia tanto dentro como en el entorno del recinto.

CONTROLES DE TRÁFICO Y DENUNCIAS

En materia de seguridad vial, la Benemérita practicó 3.677 pruebas de alcoholemia y 165 controles de detección de drogas a conductores, con un resultado de 40 positivos por consumo de alcohol y 66 por presencia de sustancias estupefacientes.

Asimismo, fueron identificadas 5.550 personas al amparo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo que dio lugar a 610 denuncias administrativas. De ellas, 582 correspondieron a infracciones por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.

El balance se completa con 14 denuncias por venta ambulante sin autorización, 13 por venta de alcohol o alimentos sin cumplir los requisitos legales y otras cinco por portar armas.

En el ámbito penal, la Guardia Civil detuvo a tres personas por delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas y a otra por desobediencia grave y un delito contra la seguridad vial. Además, investigó a una persona por un delito contra la salud pública y a otra por un delito contra la seguridad vial.

DESCENSO DE ROBOS DE MÓVILES

Uno de los aspectos más destacados del balance ha sido el descenso de las denuncias por sustracción de teléfonos móviles durante el festival. Los agentes lograron recuperar 89 terminales que habían sido robados dentro del recinto y practicaron detenciones relacionadas con estos hechos.

La Guardia Civil ha subrayado también la mayor concienciación de los asistentes respecto a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, reflejada en la reducción de positivos detectados durante los controles.

El dispositivo se ha coordinado con la Policía Local de Fraga, los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, Protección Civil del Bajo Cinca y el personal de seguridad de la organización. Las diligencias instruidas, los detenidos, las sustancias estupefacientes y el resto de efectos intervenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Fraga y de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.