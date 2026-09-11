Sumar pregunta al Gobierno por el paradero y la búsqueda de los restos de Federico García Lorca

Archivo - Paseo de Federico García Lorca, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para pedir explicaciones sobre el estado actual de las actuaciones de localización, exhumación e identificación de los restos mortales del poeta Federico García Lorca, así como de las tres personas ejecutadas junto a él en agosto de 1936: el maestro Dióscoro Galindo González y los banderilleros Francisco Galadí Melgar y Joaquín Arcollas Cabezas.

En un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Sumar pide al Ejecutivo un balance detallado de todas las intervenciones desarrolladas, promovidas o financiadas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007 hasta la actualidad, enfocadas en la búsqueda de los cuatro fusilados.

Asimismo, instan al Gobierno a pronunciarse sobre qué nuevas actuaciones considera necesario emprender en el marco de las políticas actuales de memoria democrática para "reforzar investigaciones que conduzcan a esclarecer de manera definitiva" la ubicación de las víctimas del golpe de Estado de 1936 en esta fosa común.

De hecho, la formación plantea la necesidad de actuar bajo los principios de verdad, justicia y reparación, promoviendo la colaboración de las administraciones públicas con instituciones académicas, investigadores y colectivos memorialistas.

Finalmente, Sumar ha custionado al Gobierno si cuenta con algún proyecto específico diferenciado de los trabajos de excavación general llevados a cabo en el barranco de Viznar.

También ha demandado saber si tiene conocimiento de los testimonios históricos que apuntan a la posible aparición y posterior traslado no documentado de restos óseos durante las obras de construcción del parque Federico García Lorca en la localidad de Alfacar (Granada) en el año 1986.