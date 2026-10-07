El Teatro La Abadía 'cruza la calle' para llevar el teatro a Chamberí y crear comunidad desde la diversidad

La iniciativa incluye dos talleres teatrales regulares, de acceso gratuito: uno para niños, niñas y jóvenes desde seis años, y otro para personas adultas, sin límite de edad. - TEATRO LA ABADÍA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teatro de La Abadía vuelve a 'cruzar la calle' este miércoles con una nueva edición de su proyecto de mediación 'La Abadía cruza la calle', que busca llevar el teatro más allá de sus paredes y crear una comunidad teatral que dé espacio a las distintas realidades que conviven en Madrid. La iniciativa, que alcanza su novena edición, ofrecerá durante la temporada 2026-27 talleres gratuitos para niños, jóvenes y personas adultas del barrio de Chamberí.

El proyecto, que Teatro de La Abadía desarrolla desde 2018 en el marco de su Centro de Estudios, incluye dos talleres teatrales regulares que funcionan como espacios de juego y creación. Uno está dirigido a niños, niñas y jóvenes desde los seis años, organizados en diferentes grupos por edades, y otro a personas adultas sin límite de edad.

Los talleres infantiles reúnen a niños, niñas y jóvenes del barrio de Chamberí, donde se ubica La Abadía, así como de las Residencias Infantiles Chamberí y Vallehermoso. A través del teatro, los participantes se acercan a las artes escénicas, fortalecen su autonomía y desarrollan nuevos imaginarios, con el trabajo puesto también en valores como la tolerancia y el cuidado del entorno y de los demás.

En el caso de las personas adultas, los grupos están formados por usuarios del Centro de Día con diversidad funcional, del Equipo de Atención Social Comunitaria Chamberí INTRESS y por otras vecinas y vecinos del barrio. Las sesiones, de dos horas y con periodicidad semanal, utilizan el teatro para trabajar destrezas corporales, intelectuales, afectivas y sociales.

Las artistas mediadoras Aida Villar, Clemente García y Marcos Toro acompañan a los grupos bajo la coordinación de Rosario Ruiz Rodgers, responsable del proyecto y del Centro de Estudios de La Abadía. Al finalizar cada temporada, los participantes comparten con el público el resultado del proceso a través de sendas creaciones escénicas.

Además, durante la pasada temporada se desarrolló una experiencia intergeneracional que reunió a participantes de ambos colectivos. De este modo, 'La Abadía cruza la calle' mantiene su apuesta por las artes escénicas como herramienta de transformación social y por el vínculo entre el teatro y el entorno en el que se encuentra.