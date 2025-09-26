El teatro Bellas Artes de Madrid acogerá en octubre 'De ayer y de hoy', un homenaje a la copla y el flamenco

El teatro Bellas Artes de Madrid acoge 'De ayer y de hoy', un homenaje a la copla y el flamenco - EL TEATRO BELLAS ARTES

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bellas Artes de Madrid acogerá el espectáculo 'De ayer y de hoy', un espectáculo que rinde homenaje a dos de los géneros más representativos de la música española: la copla y el flamenco. El montaje se ha presentado este viernes en la sede de la SGAE.

Así, las funciones serán los días 6, 7, 13 y 14 de octubre de 2025 en el teatro, reuniendo a catorce artistas en escena --siete bailaoras y siete músicos-- bajo la dirección musical del guitarrista José Arenas y la dirección artística y coreografía de la bailaora Amelia Vega.

'De ayer y de hoy' propone un viaje a la época dorada de los teatros de variedades, donde la copla y el flamenco convivían como expresiones culturales populares y profundamente arraigadas y se centaban y bailaban por derecho propio. El espectáculo rescata esa memoria colectiva y la proyecta al presente mediante una fusión cuidada y respetuosa.

"Vivimos en un momento de constante evolución, pero creemos que hay que seguir mostrando de dónde venimos. Este espectáculo es nuestra forma de acercar al público a una época que no queremos que caiga en el olvido. 'De ayer y de hoy' nace de esa añoranza de los espectáculos de antes cuando copla y flamenco iban de la mano y nace de la ilusión por querer mostrar y no olvidar nuestra raíces", afirma Vega en un comunicado.

Por su parte, el director musical se estrenó como guitarrista de la mano de su padre Antonio Arenas y desde muy pequeño ha recorrido tablaos y escenarios acompañando al cante y al baile de copleros y flamencos.

"Primero salían los artistas de la copla, luego los de flamenco, pero nunca se juntaban. En ocasiones puntuales podía salsir un artista como Antonio Molina que, fuera de su repertorio habitual, se arrancaba por fandangos o tientos, pero eran cosas muy puntuales. Cada artista, coplero o flamenco, tenía su momento y su sitio en el escenario", recuerda Arenas.

El elenco artístico incluye voces de gran recorrido como Mayte Maya e Israel Paz --cante flamenco--, Rocío Rivera --copla--, junto a músicos de prestigio como Barnabas Hangonyi 'Batio' --chelo--, Antonio Maya --percusión-- o Sergio Rodríguez --saxo y flauta--.

El cuerpo de baile está integrado por Noelia Arroyo, Mercedes Brenes, Manuela Chica, Alba Perezagua, Paula Fernández, Miriam Herranz, un equipo que aporta frescura, técnica y emoción a la puesta en escena.

Durante el acto, ha tenido lugar una mesa de debate sobre cómo se vive hoy el flamenco y la copla en Madrid, su historia y evolución. Mesa dinamizada y moderada por el periodista y comunicador experto en flamenco, Ramón bermejo, quien ha recordado el lugar "especial" que ha ocupado siempre Madrid en la transmisión del flamenco, arte reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2010, y bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la región de Madrid desde 2024.