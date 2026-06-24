El Teatro Español acoge la sátira de Valle-Inclán 'Farsa y licencia de la reina castiza' de la mano de Ana Zamora

Farsa y licencia de la reina castiza - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Español acoge el estreno absoluto de Farsa y licencia de la reina castiza, sátira de Ramón María del Valle-Inclán sobre la España isabelina, en versión y dirección de Ana Zamora.

El montaje podrá verse del 30 de junio al 26 de julio en la Sala Pequeña-Margarita Xirgu de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, a las 19.30 horas, con una duración aproximada de 80 minutos, ha apuntado el Consistorio en un comunicado.

Considerada una de las piezas fundamentales del universo esperpéntico de Valle-Inclán, la obra construye una crítica feroz contra los mecanismos del poder y las estructuras de una sociedad que parece condenada a repetir sus propios errores.

En esta sátira, Valle-Inclán transforma la realidad política y social en un gran retablo grotesco donde la denuncia se articula a través del humor, la exageración y la deformación. El resultado es una obra profundamente crítica que convierte la risa en una herramienta de reflexión sobre los abusos del poder y los ciclos históricos que parecen repetirse generación tras generación.

En un Madrid dominado por la miseria, las apariencias y los privilegios, Isabel II y su corte desfilan como figuras grotescas atrapadas en una maquinaria de corrupción, oportunismo y doble moral. Lo trágico y lo cómico se entrelazan constantemente en una obra donde el absurdo se convierte en una poderosa herramienta para analizar la realidad.

Dirigida por Ana Zamora, recupera toda la vigencia del texto desde una mirada contemporánea. La directora plantea la obra desde las contradicciones de unos personajes que revelan una sociedad en decadencia. Desde esta perspectiva, trasciende su contexto histórico para dialogar directamente con el presente.

El elenco está formado por Miguel Ángel Amor, Paula Iwasaki, Alejandro Pau, Aisa Pérez, Rafael Ortiz e Isabel Zamora. La puesta en escena cuenta con dirección musical de Víctor Pliego de Andrés, voz y palabra de Vicente Fuentes, vestuario de Deborah Macías, escenografía y trabajo de objetos de David Faraco, iluminación de Juan Gómez-Cornejo y coreografía de Javier García Ávila.

Se trata de una coproducción entre el Teatro Español y Nao d'amores, compañía segoviana que llega por primera vez a este espacio municipal. Habrá una función accesible el viernes 10 de julio, con audiodescripción y sobretitulado para personas sordas. Para garantizar una correcta visibilidad, se recomienda evitar las primeras filas y adquirir localidades a partir de la fila 5.