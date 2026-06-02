Teatros del Canal alberga este sábado una noche cultural gratuita para jóvenes peregrinos por la visita del Papa

Archivo - Escena de 'Las noches malas de Amir Shriyan'. - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, a través de Teatros del Canal, ha organizado una programación cultural nocturna este sábado, 6 de junio, con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro y ocio cultural a los jóvenes peregrinos que participarán en los actos previstos esos días en la ciudad.

Bajo el título 'No la debemos dormir', la iniciativa abrirá de manera gratuita las puertas del centro escénico entre la medianoche y las 05.00 horas del próximo domingo 7 de junio. Según detalla el Gobierno regional, esta propuesta surge como respuesta a la necesidad de habilitar espacios culturales durante la madrugada entre los distintos actos religiosos programados en torno a la visita papal. El acceso será gratuito mediante la presentación del carné de peregrino y hasta completar aforo, por riguroso orden de llegada.

Durante toda la noche, Teatros del Canal acogerá una programación ininterrumpida de música y danza, con actuaciones en directo y sesiones musicales que buscan reflejar la diversidad artística de la escena actual. Entre los artistas participantes figuran, entre otros, Clara Montes, una de las voces más destacadas de la música española y de autor, y Alfonso Acosta 'Pantera', cuya propuesta entrelaza rock, flamenco y folclore contemporáneo.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una muestra del trabajo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, así como de distintas sesiones de DJ con representantes de la escena electrónica madrileña y nacional. Esta combinación de propuestas persigue ofrecer a los peregrinos un espacio de convivencia, descanso activo y disfrute cultural en las horas nocturnas.

Como parte de esta iniciativa, los peregrinos que acrediten su participación con el carné correspondiente podrán beneficiarse de un 20 por ciento de descuento en la compra de entradas para los espectáculos programados en Teatros del Canal entre el 6 y el 9 de junio.

Entre los títulos incluidos en esta promoción se encuentran 'La dama boba', la nueva producción del clásico de Lope de Vega dirigida por Josep Maria Mestres; 'Los Estunmen', ópera escénica creada por Nao Albet y Marcel Borràs; y 'SACRESIZE', propuesta de danza firmada por Alberto Velasco.