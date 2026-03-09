TEFAF Maastricht contará con la presencia de 8 galerías españolas que llevarán obras de Goya, Velázquez, Dalí o Picasso - GALERÍA COLNAGHI

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fería de arte TEFAF Maastricht 2026, que abrirá sus puertas del 12 al 19 de marzo, contará con la presencia de 8 galerías españolas que llevarán obras de artistas como Francisco de Goya, Diego Velázquez, Salvador Dalí o Pablo Picasso.

Concretamente, las galerías Bernat, Caylus, Colnaghi, DELAMANO Old Masters, Deborah Elvira, Mayoral, Montagut y Artur Ramon Art serán las representantes nacionales en Maastricht. Entre los 278 expositores que acudirán a la cita, tres de ellos son de Latinoamérica, México y Uruguay.

La galería Colnaghi, de Madrid, Londres, Nueva York y Bruselas, ha apostado en la 39 edición de TEFAF Maastricht por el arte español. Entre sus obras destacan 'Retrato de Don Sebastián García de la Huerta', de Diego Velázquez; y 'Retrato de un monje dominico' de Alonso Cano.

También sobresale 'En las rocas. Jávea' de Joaquín Sorolla. Completa el conjunto el 'Retrato de Felipe V' de Miguel Jacinto Meléndez (1679- 1734); 'La Ofrenda a Príapo', pintada por Goya a su regreso de Italia.

También se centrará en Goya DELAMANO Old Masters, que presenta un 'stand' dedicado al pintor. La galería exhibirá obras de Goya, de sus predecesores como Antonio del Castillo y Juan de Uceda, de contemporáneos como Anton Raphael Mengs, Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella.

La Galería Mayoral, de Barcelona y París, lleva obras de Picasso, Léger, Miró, Dalí, Chagall, Calder, Chillida, Tàpies, Saura y Millares, entre otros.

Después, Artur Ramon Art reúne desde una 'Virgen con el Niño en alabastro de la escuela de Lérida' del siglo XIV y un 'Ecce Homo gótico' de Bartomeu de Robió, hasta un gran óleo sobre lienzo de Miquel Barceló realizado en Mali, junto a una cuidada wunderkammer con cerámicas de Manises y Talavera; una cerámica de Picasso, 'Grand base aux femmes'; cofres europeos y vidrio del siglo XVII.

Entre los galeristas clásicos cabe mencionar el regreso de Bernat, con sede en Barcelona y Madrid, que vuelve a la feria tras algunos años de ausencia y que vuelve con pintores de los siglos XV y posteriores como el sevillano Pedro Sánchez.