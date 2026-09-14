El Thyssen abre la 27ª edición de 'Versiona Thyssen' para jóvenes de 16 a 35 años y con premios de hasta 1.000 euros

Las seis obras son Retrato de Enrique VIII de Inglaterra, de Hans Holbein el Joven; La piedad, de José de Ribera; La toilette, de François Boucher; Bailarina basculando (Bailarina verde), de Edgar Degas, 'Hombre sentado', de Paul Cézanne y 'Composición' - MUSEO THYSSEN

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, ha abierto la vigesimoséptima edición de 'Versiona Thyssen', el concurso dirigido a creadores de entre 16 y 35 años que invita a reinterpretar obras de la colección permanente y que ofrece premios de entre 500 y 1.000 euros, además de otras ventajas en el museo.

Los participantes podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 4 de octubre a través de Instagram, incluyendo los hashtags #VersionaThyssen27 y #VersionaThyssen, la mención a @museothyssen, el título de la obra presentada y el título del cuadro versionado. Cada participante podrá enviar tantas reinterpretaciones como quiera.

Las seis obras seleccionadas para esta edición son 'Retrato de Enrique VIII de Inglaterra' (h. 1537), de Hans Holbein el Joven; 'La piedad' (1633), de José de Ribera; 'La toilette' (1742), de François Boucher; 'Bailarina basculando (Bailarina verde)' (1877-1879), de Edgar Degas; 'Hombre sentado' (1905-1906), de Paul Cézanne, y 'Composición' (1917), de Iván Kliun.

En esta ocasión, los artistas invitados son Isa Muguruza, Cristina Daura y Mariano Pascual, que se suman a una lista de creadores que han participado en anteriores ediciones, entre ellos Okuda, Hugáceo Crujiente, Flavita Banana, Coco Dávez, Rocío Quillahuaman, Lara Lars y Polinho Trapalleiro.

Los tres artistas invitados formarán parte además del jurado encargado de seleccionar los trabajos ganadores, junto a representantes del museo y de la Comunidad de Madrid.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 16 de octubre a las 21.00 horas, durante la apertura nocturna de varias salas de la colección permanente, donde podrán contemplarse algunas de las versiones presentadas al concurso junto a las obras originales. El acto contará además con la actuación musical de Salma. Las entradas para esta apertura nocturna serán gratuitas y podrán reservarse a partir del 13 de octubre.