El Thyssen suma hasta 250 términos artísticos a su glosario en lengua de signos

Archivo - Una mujer en el Museo Thyssen, a 7 de febrero de 2025, en Madrid (España). El Museo Thyssen abre gratuitamente sus puertas todos los sábados por la noche de 21:00 a 23:00 h. De esta manera el Thyssen sigue los mismos pasos del Museo del Prado. S - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha sumado términos artísticos a su glosario en lengua de signos española (LSE) como parte de la iniciativa 'Thyssen en signos'.

El proyecto comenzó en 2024 con el objetivo de recopilar y también de crear signos de términos artísticos y relacionados con el museo que hasta ahora no existían o tenían una difusión muy limitada.

"La iniciativa busca reducir las dificultades de comunicación en torno al arte, los movimientos artísticos y los pintores para personas de la comunidad sorda y para intérpretes de LSE", explica la pinacoteca en un comunicado.

Se trata de un trabajo de investigación que ha hecho el Thyssen con el apoyo de Bankinter y la colaboración de la Fundación Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Para la creación del diccionario, se ha trabajado en la elaboración de un listado de términos, seleccionados por su relevancia y su vinculación directa con el mundo del arte y el museo.

Así, se han enumerado 255 conceptos, dando prioridad a aquellos que no tenían una traducción directa en lengua de signos, siguiendo criterios lingüísticos de la LSE.

Concretamente, en el apartado de técnicas, términos y utensilios, se han recogido conceptos como acuarela, boceto, escorzo, lienzo, pincelada, sfumato o trampantojo.

El bloque de artistas incorpora signos creados para pintores de distintas épocas, como Duccio di Buoninsegna, Rembrandt, Canaletto, Caravaggio, Berthe Morisot, Edward Hopper, Gabriele Münter o Georgia O'Keeffe.

Asimismo, se incluyen términos relacionados con la historia y los estilos, donde se reúnen movimientos artísticos como el dadaísmo, el cubismo, el hiperrealismo o la Edad de Oro.

La sección dedicada al museo incluye conceptos directamente relacionados con el Thyssen, su historia y sus colecciones, como el barón Hans Heinrich ThyssenBornemisza, o personajes como el Arcángel san Gabriel, Santa Ana o Hércules.

Por último, el apartado museo y sociedad recoge palabras contemporáneas como intersexualidad, el colonialismo, heteropatriarcado o sororidad