El Thyssen y UNRWA exhiben diez retratos sobre la urgencia de la población gazatí: "Todo sigue siendo inhumano y atroz"

Visitantes observan la exposición 'Gaza, donde la vida resiste'. - UNRWA

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Thyssen y UNRWA España (Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina) han presentado este martes la exposición 'Gaza, donde la vida resiste', una muestra que recoge a través de diez retratos la "urgente" situación que vive la población gazatí en la Franja.

"Hay aproximadamente unas 20.000 personas que necesitan ser urgentemente evacuadas de Gaza o su vida estará en riesgo, sin embargo están saliendo con cuentagotas. La situación sigue siendo inhumana, sigue siendo atroz e Israel va aumentando cada día la zona que mantiene militarmente ocupada", ha asegurado la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, en la rueda de prensa celebrada en el Museo Thyssen.

La portavoz de la organización ha advertido que Israel ya ocupa más del 62 por ciento del territorio gazatí, mientras que la población local se ve obligada al "hacinamiento sin condiciones sanitarias". "Tenemos a 1,7 millones de personas desplazadas viviendo en tiendas de campaña precarias, construidas mayormente con trozos de plástico o sacos de comida. Muchas de ellas también viven en edificios semiderruidos, que durante las lluvias o con otras bombardeos israelíes, colapsan y se siguen llevando las vidas de las personas que están ahí refugiadas", ha alertado.

En este sentido, Martí ha puesto de manifiesto que Palestina está en un "alto el fuego nominal, no real" y ha evidenciado la necesidad de alimentación porque "está aumentando la desnutrición" entre la población, especialmente entre los menores, mujeres embarazadas y lactantes". "Todo ello está provocando que cada día haya más partos prematuros de niños con bajo peso y bebés que no sobreviven al primer día de vida", ha lamentado.

Asimismo, ha desvelado que los residuos y basura están propagando la aparición de roedores e insectos. "Cada noche hay como mínimo cinco o seis ratas dentro de las tiendas que están mordiendo a los bebés", ha revelado.

"Estamos en una situación sociosanitaria tremenda porque está por un lado el sistema sanitario colapsado y por otro lado se están propagando las enfermedades infecciosas, transmitidas muchas veces por estos insectos o por los roedores, pero también estamos viendo que la mayor parte de la población tiene piojos, tiene sarma y muchísimas enfermedades respiratorias", ha señalado.

La exposición reúne diez retratos contemporáneos de población palestina, acompañados de un objeto personal de los protagonistas para mostrar cómo elementos cotidianos adquieren un signifado diferente en un contexto de guerra. Entre estos objetos se encuentra la pelota de Mu'ayyad, símbolo del juego; los zapatos de Malak, marcados por los desplazamientos forzados; o la lona en la que Mahmoud se refugia.

Por motivos de seguridad, el autor de estas fotografías ha decidido permanecer en el anonimato, tal y como ha evidenciado Raquel Martí.

Por su parte, el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, ha recordado que esta es la segunda ocasión que la pinacoteca acoge una muestra en colaboración con UNRWA. "La otra vez se describió la situación extrema de los habitantes bajo la matanza indiscriminada. En aquel momento se ponía el acento en la supervivencia a pesar de todo. Tras el presunto alto el fuego, la atención del público y los medios ha cambiado hacia otro lado, pero la ocupación en forma de asedio continúa", ha explicado.

ACTUACIÓN DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS

Preguntada por la innación de los gobiernos europeos en el conflicto, Raquel Martí ha asegurado que UNRWA está en interlocución constante "con los parlamentos de la mayor parte de los países" para buscar apoyo y denunciar "todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se cometen en Palestina".

"Lamentablemente Palestina se ve como un tema político y no un tema humanitario. Parece ser que los niños palestinos tienen esa connotación política para muchos y no conseguimos financiación de las empresas privadas", ha afirmado la directora ejecutiva de UNRWA España.

Esta exposición se enmarca en el programa 'Cultura Viva X Palestina y UNRWA', que hasta el 23 de mayo reunirá en Madrid una agenda de eventos que incluye música, cine y arte. 'Gaza, donde la vida resiste' se podrá visitar en el Museo Thyssen hasta el próximo 14 de junio.