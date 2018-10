Urroz, sobre la retirada en Arco: "¿Qué hemos aprendido? Que eso no se hace"

Publicado 23/02/2018 14:10:29 CET

El director de Arcomadrid, Carlos Urroz, ha querido zanjar la polémica surgida tras la retirada de la obra de Santiago Sierra 'Presos políticos' que se iba a exponer en la feria asegurando que "eso no se hace". "¿Qué hemos aprendido? Que eso no se hace", ha indicado a preguntas de los periodistas tras la presentación de Perú como país invitado para Arcomadrid 2019.

"Eso no se hace. Arco tiene una parte científica que son las galerías y el comité organizador que decide contenidos en función de calidad, no en función de contenidos políticos. Es por eso por lo que nos llevamos guiando 37 años y por lo que tenemos que seguir haciéndolo", ha afirmado.

Por otro lado, preguntado sobre el escrito remitido por el presidente ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler, a los galeristas de la ARCO en el que pide disculpas por la polémica generada --en el que aseguraba que no pretendía "ejercer ninguna censura a la creación" y manifestaba que se debe "evitar en el futuro cualquier circunstancia de esta naturaleza"-- Urroz ha indicado que pone de manifiesto que "ha sido una decisión desacertada".

"Ha sido una decisión desacertada sugerir a la galería el retirar la obra; se ha retractado en la decisión y el comité organizador de Arco, que es quién tiene la potestad sobre los contenidos de la feria ha aceptado sus disculpas. Y tanto las galerias participantes como los miembros de la junta rectora, dirección de Ifema, todos están se acuerdo con que la feria debe seguir y que ha sido un hecho triste y aislado que no se debe volver a repetir", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que no ha hablado personalmente con Sierra y preguntado sobre la repercusión de la decisión a nivel internacional, ya que The New York Times publicó un artículo al respecto, ha argumentado que

"en 37 años de historia siempre hay algún hecho que se escapa". "Los artículos del New York Times convierten hechos aislados en actualidad", ha aseverado.