Urtasun asegura que recibió un "no rotundo" de Ayuso para adquirir conjuntamente Velintonia

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que recibió un "no rotundo" de la Comunidad de Madrid cuando planteó a través de una carta "participar en una operación de protección patrimonial" de Velintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandere, que finalmente aquirió el gobierno regional por 3 millones de euros. "Se propuso una adquisición compartida y recibí un no rotundo", ha recalcado.

"Lo que tengo que lamentar es la respuesta que yo he recibido del Gobierno de Ayuso, que ha sido un no rotundo, a diferencia de muchas otras comunidades autónomas con las que hacemos operaciones de protección patrimonial constantemente. La señora Ayuso me respondió que no porque tengo la sensación que estaba más preocupada de abrir una guerra institucional con el Ministerio de Cultura que no de proteger la Casa de Vicente Aleixandre", ha asegurado Urtasun este martes en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado.

En respuesta a una pregunta del PP sobre la ausencia del ministerio en la reciente subasta judicial de la casa de Vicente Aleixandre, el ministro ha insistido en que la Comunidad de Madrid le hace "oposición" y ha defendido el compromiso con la protección de su departamento.

"Aleixandre fue una de las grandes figuras más universales de nuestras letras. Un espacio que yo comparto con usted. Está cargado de simbolismo, que es parte viva de nuestra memoria cultural y que merece ser conservado para el disfrute de las generaciones futuras", ha manifestado Urtasun.

Durante su intervención, el ministro ha lamentado que desde el gobierno regional de Madrid hayan recortado las ayudas directas a los museos nacionales madrileños. "Es lamentable y tengo que decirle a Ayuso, que no le debe lealtad ni al presidente de su partido, con lo cual es complicado que colabore conmigo, que su actitud afecta a la cultura madrileña. Y creo que lo mejor que le podría pasar a la cultura de la capital de España es que hubiera un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid", ha reiterado.

En este sentido, se ha enorgullecido de tener una "excelente" relación con el resto de comunidades autónomas, a quienes ha agradecido la "excelente" cooperación, como algunas que ha mencionado en el caso del Castillo de la Corona (Aragón), la reforma del Monasterio de Suso (Andalucía) o la Biblioteca Pública de Málaga, entre otras que ha citado.

"Todo esto lo estoy haciendo con gobiernos del Partido Popular en muchísimas comunidades autónomas, porque ahí donde hay voluntad de cooperación institucional este Ministerio de Cultura siempre tiene las puertas abiertas", ha remarcado.

Por su parte, la senadora popular María José Ortega ha sugerido que si Velintonia hubiese estado en alguna provincia catalana "seguro que la habría salvado". "Ministro, ignora usted el valor de este poeta español. Solo protege lo que le interesa políticamente. Es bochornoso", ha afeado antes de decir a Urtasun que su "apatía y desinterés solo es fruto del sectarismo político".

"Su gestión se reduce a la presencia en redes sociales, galas y festivales. La cultura no es un territorio de trincheras y es de todos. Deje de manosearla de una vez y póngase a trabajar por la cultura", ha espetado la senadora.