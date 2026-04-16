Urtasun y Díaz se reúnen con agentes de economía social cultural para "azuzarles" a que se organicen en cooperativas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participan en el acto ‘Conectando Cultura y Economía Social: bases para una agenda común’, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). El acto forma un espacio de encuentro y de diálogo con múltiples entidades de la - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se han reunido este jueves con entidades de economía social vinculadas a la cultura.

"Lo que vamos a hacer es reforzar una organización jurídica que es diferente, que es clave. Y, desde luego, lo que hacemos es azuzar a las gentes de la cultura a que se organicen a través de modelos cooperativos", ha explicado Díaz a medios de comunicación antes del encuentro en el Espacio Infinito Delicias de Madrid.

También el titular de Cultura ha asegurado que es "fundamental" reforzar aquellas formas de promoción de la cultura que son "cooperativas". "Que están vinculadas a la economía social, que tienen una estructura jurídica con una fuerte participación y protagonismo de las personas que la integran", ha añadido.

En el acto, que se ha celebrado a puerta cerrada, ambos ministros se han reunido con estos representantes del mundo de la cultura para "empezar a trabajar" una agenda "específica en materia de economía social y cultura" -tanto Cultura como Trabajo-.

De hecho, Díaz ha reiterado este intento de "impulsar y fomentar" el cooperativismo y otras "formas democráticas empresariales" en el ámbito cultural, recordando que es algo que ya hacía el Ministerio de Cultura en su Plan de Derechos Culturales.

"La cultura es un derecho, pero es una industria, es un modelo productivo que queremos colocar -como está haciendo el Ministerio de Cultura- en el centro de la actuación del país. Es un pulmón productivo que tiene que ver con la vida de la gente, que tiene que ver con nuestros derechos y que tiene que ver con más de 700.000 personas trabajadoras que lo hacen en el mundo de la cultura", ha zanjado la titular de Trabajo.