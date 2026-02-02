Urtasun elude responder si España debe boicotear el Mundial 2026 pero pone en valor las críticas al ICE en los Grammy

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, en la librería Rafael Alberti, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). El ministro de Cultura participa en la present - Carlos Luján - Europa Press

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha puesto en valor las manifestaciones "denuncia" contra las actuaciones y redadas de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos a cargo de artistas como Bad Bunny o Billie Eilish durante la gala de los Premios Grammy este domingo, aunque no ha respondido a si España debe sumarse al movimiento que pide boicotear el Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en EE.UU, México y Canadá.

"Artistas que muy claramente han denunciado las atrocidades del ICE. Creo que es absolutamente positivo que voces tan importantes salgan y hagan estas denuncias, igual que un baloncestista de la NBA que también ha salido recientemente. Cuantas más voces -y lo digo porque usted me ha preguntado por el deporte- vinculadas también a la cultura y al deporte se unan a la denuncia de lo que está pasando con el ICE será siempre muy bienvenido y muy positivo", ha asegurado Urtasun.

Precisamente, el artista puertorriqueño hizo un alegato contra los discursos de odio y el ICE al recibir el Premio Grammy por el mejor álbum de música urbana con 'Debí tirar más fotos' (DtMf) en la gala celebrada en Los Ángeles.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", ha dicho al recoger su cuarto galardón aludiendo al Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) y sus polémicas redadas que se han saldado con la muerte de dos manifestantes en apenas dos semanas.

En la 68.º edición de los Grammys, Bad Bunny afirmaba que "el odio se vuelve más poderoso con más odio, ante lo que ha recibido una ovación del público. "Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso, por favor, tenemos que ser diferentes", ha añadido.

Bunny, de 31 años, que se ha hecho poco antes con otra estatuilla por la mejor interpretación de música global con 'EoO', está nominado asimismo en otras dos de las categorías más importantes de la noche: mejor grabación y mejor canción del año, con un trabajo íntegramente en español.

También ha apelado a los derechos de las minorías la cantante Olivia Dean, que se ha alzado con el premio a la Mejor Artista Revelación defendiendo desde el escenario que si se encontraba ahí era por ser "nieta de un inmigrante" y "fruto de la valentía". "Esas personas merecen ser homenajeadas", aseguraba.

Pero no solo los cantantes de habla hispana han alzado la voz contra el ICE también artistas de habla inglesa como Billie Eilish y Justin Bieber han arremetido en sus discursos contra las redadas y la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

"Por muy agradecida que me sienta, sinceramente no creo que tenga que decir nada más que nadie es ilegal en tierra robada", ha expresado Eilish tras recibir el premio a mejor canción del año por 'Wildflower'. "Es muy difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo. Me siento muy esperanzada en esta sala, y creo que tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces y la gente de verdad importan", continúa Eilish.

Como cierre de su intervención, y aunque la retransmisión lo ha censurado, la artista californiana ha rematado con un "Fuck ice (A la mierda ICE)", lo que ha provocado que la sala volviese a estallar en vítores y aplausos.

La gala también ha reflejado el clima de denuncia a través de símbolos visibles en la alfombra roja. Entre los diferentes artistas que han lucido pines con los lemas "ICE OUT" y "BE GOOD", destacan Eilish y FINNEAS, además de Justin Bieber, Bon Iver, Samara Joy, Carole King, Joni Mitchell o Kehlani. Precisamente, Kehlani también ha acabado pronunciando "A la mierda ICE" cuando ha subido al escenario a recoger la estatuilla a mejor interpretación R&B por Folded.