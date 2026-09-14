Urtasun inaugura en Lisboa la IX edición de Mostra Espanha con más de treinta propuestas de teatro, música o cine

Bajo el lema ‘España en movimiento: diversidad y futuros sostenibles’, se programarán hasta diciembre más de treinta propuestas de teatro, música, danza, literatura, cine y artes visuales. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, han inaugurado este lunes en Lisboa la IX edición de la bienal Mostra Espanha, que regresa a Portugal con el objetivo de mostrar el dinamismo y la creatividad de las industrias culturales españolas.

Bajo el lema 'España en movimiento: diversidad y futuros sostenibles', más de treinta propuestas de teatro, música, danza, literatura, cine y artes visuales se programarán por todo el territorio portugués hasta mediados de diciembre, promoviendo espacios de encuentro e intercambio cultural.

Urtasun ha puesto en valor los elementos que propician este encuentro en torno al arte, la música, la literatura, el cine, la danza y el teatro. "La proximidad geográfica, los vínculos históricos, la vocación trasatlántica de nuestros países, sur y confín de Europa, y, sobre todo, un sustrato cultural compartido; dos culturas y dos idiomas que son emblema de nuestra riqueza y del lugar que, como países hermanos, ocupamos en la escena global", ha manifestado.

Además, ha añadido que el lema que preside esta edición gira en torno a la diversidad cultural, derechos culturales, defensa del medio ambiente y justicia climática, "que son sintagmas que pueden convivir armónicamente en una misma respuesta ante la realidad".

La bienal ha arrancado con la inauguración de la 'Obra Convidada', una iniciativa que consiste en exhibir de manera temporal en instituciones portuguesas una pieza singular procedente de museos o colecciones españolas. En esta edición, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Chiado en Lisboa podrá verse la obra de Joaquín Sorolla 'Pescadoras valencianas' (1915), procedente del Museo Sorolla.

Asimismo, en el Museo de Arte Contemporáneo - MAC/CCB lisboeta se expondrán dos obras de Maruja Mallo, 'Basuras' (1930) y 'Naturaleza viva' (1943), pertenecientes a la Fundación María José Jove. Ambas exposiciones han contado con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y podrán visitarse hasta el próximo 29 de noviembre.

ARTES ESCÉNICAS

En el ámbito de las artes escénicas, la programación incluye propuestas de danza que arrancaron el sábado 12 de septiembre con la función de 'Breaking Beethoven' en la Fundación Eugénio de Almada en Évora.

Las actividades continuarán el próximo 15 de octubre en el Instituto Cervantes de Lisboa, donde la compañía Hipótesis Ficción revisitará a Cervantes con su obra teatral 'El retablo de las maravillas'.

En noviembre tendrá lugar el espectáculo de danza contemporánea 'Montar un cuerpo', del Colectivo La Triangular, en el Instituto Giner de los Ríos de Lisboa; el Festival de Teatro Clásico de Mérida llevará al Teatro Capitol de Lisboa 'Jasón y las Furias' de Teatro del Noctámbulo, y el Centro Dramático Galego presentará 'A serie Clopen' de Pistacatro en el Theatro Circo de Braga.

Finalmente, 'La Quijá', un espectáculo de la compañía Siberia de Paloma Muñoz, podrá verse en el Teatro Joaquim Benite de Almada el próximo 12 de diciembre.

MÚSICA

Mostra Espanha volverá a estar presente en los principales eventos musicales de la temporada como Terra Sem Sombra, donde Rahmi Alqhai y Ana Morales presentarán el 26 de septiembre la fusión entre flamenco y barroco con 'Rediscovering Spain'.

También estará en el Misty Fest de Lisboa, que acogerá el 9 y 10 de noviembre el tour 'La Belleza' de Rodrigo Cuevas, que asimismo pasará por la Casa da Música de Oporto. El flamenco de Sergio de Lope y el jazz de João Barradas se trasladarán el 6 de diciembre al festival Algarve Music Series y, para conmemorar el 150 aniversario de Manuel de Falla, Moisés P. Sánchez presentará los días 27 y 28 de noviembre su particular visión del compositor en las localidades de Espinho y Oliveira de Frades.

En el ámbito de las propuestas literarias, la Fundación Saramago acogerá el próximo 26 de noviembre una conversación entre la escritora Lara Moreno y su traductora al portugués, Margarida Amado.

Por su parte, el cine español estará presente en el festival DocLisboa, que programará en octubre un ciclo dedicado a Jonás Trueba, y un mes más tarde en el festival de cine de animación de Espinho 'Cinanima', en el que tendrá lugar un encuentro con los creadores de Studio Kimchi.

Además, en el marco de Mostra Espanha se celebrará también CineFiesta - Mostra de Cinema Espanhol, que tendrá lugar en Lisboa del 10 al 13 de diciembre en los UCI Cinemas. En ellos se proyectarán diez títulos españoles recientes que mostrarán el panorama del cine contemporáneo español, acompañadas de sesiones de Q&A y actividades para público joven y adulto.