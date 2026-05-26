Urtasun presenta 'Misterio de la Materia' en el MAN: "El patrimonio no es solo memoria sino un espacio de interacción"

La muestra aborda la contribución del patrimonio al conocimiento y la conservación de sus colecciones. - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este martes la exposición 'Misterios de la Materia. Ciencia del Patrimonio en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional', una muestra que propone una reflexión sobre una disciplina interdisciplinar que contribuye de manera única al estudio, interpretación y preservación de sus fondos: la ciencia del patrimonio.

"El patrimonio no es solo memoria, sino un espacio de interacción y colaboración al servicio de la sociedad. Al aplicar el rigor del dato científico para desentrañar relatos antes ocultos, no solo protegemos la materia y nuestro legado, sino que garantizamos que las generaciones venideras tengan el derecho de seguir interpretando, disfrutando la común como un espacio de verdad y de progreso", ha asegurado Urtasun ante los medios de comunicación.

La muestra, organizada junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC), y en colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), se estructura en seis grandes ámbitos que presentan, en cada caso, interrogantes a los que la ciencia del patrimonio ha ayudado a dar respuesta.

"La exposición que hoy presentamos es una prueba de cómo la investigación científica en las instituciones culturales amplía el conocimiento del pasado, de lo que somos, y permite una mejor comprensión del presente, de lo que vivimos", ha indicado.

Asimismo, ha reivindicado el papel de la ciencia como "la herramienta más eficaz para propiciar un acceso didáctico y global a saberes que hasta no hace tanto eran considerados arcanos". "Estos misterios de la materia ponen de manifiesto el ciclo virtuoso generado por relaciones fluidas y cuidadas, año tras año, entre las instituciones museísticas y los centros de investigación y redes científicas nacionales e internacionales", ha remarcado.

Las más de 260 piezas que se exhiben representan toda la colección museográfica del MAN y, además, se incluyen fondos de su Archivo y biblioteca. La muestra presenta materiales procedentes de yacimientos de referencia para la historia de la arqueología española y europea, como La Cueva de los Murciélagos (Granada) o Los Millares (Almería), y de conjuntos de gran relevancia como los procedentes de la Ría de Huelva, Recópolis (Guadalajara) o Guarrazar (Toledo), entre otros.

Además, dos salas complementarias acogen los resultados de los estudios globales realizados en torno a dos bienes singulares: la escultura de Santo Toribio, vestigio del desaparecido convento de Santo Domingo el Real de Madrid, y el ataúd egipcio de Pairusejer, procedente de Luxor.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

A la muestra se añade un itinerario complementario a la exposición permanente que incluirán, entre otras piezas, la Dama de Elche y las esfinges que reciben al visitante en el exterior del edificio del museo, así como la pintura medieval de gran formato.

También se ofrece un amplio programa de visitas guiadas, talleres para familias, visitas combinadas, jornadas científicas y demás actividades culturales y educativas, que tienen como objetivo reforzar los contenidos abordados en la muestra y facilitar su comprensión por parte del público.