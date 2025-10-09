Acantilado, editorial española de László Krasznahorkai, celebra el Premio Nobel: "Obra siempre lúcida y sorprendente"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial independiente Acantilado, que edita al autor húngaro László Krasznahorkai en España, ha celebrado la concesión del Premio Nobel de Literatura 2025 al escritor --"uno de los narradores más originales de la literatura europea"-- por parte de la Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia).

"Nos complace enormemente haber puesto a disposición de los lectores en lengua castellana la obra, siempre lúcida y sorprendente, de este magnífico escritor", escribe Acantilado en un comunicado.

El sello editorial ha publicado 'Melancolía de la resistencia' (2001) --con la que se presentó a los lectores en lengua española--, 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río' (2005), 'Guerra y guerra' (2009), 'Ha llegado Isaías' (2009), 'Y Seiobo descendió a la Tierra' (2015), 'Tango satánico' (2017), 'Relaciones misericordiosas' (2023) y 'El barón Wenckheim vuelve a casa' (2024).

"El autor húngaro ha creado a lo largo de los años una obra literaria singularísima, y tal vez por ello se la ha comparado a menudo con la de otros autores únicos en su especie, como Kafka --su héroe literario--, Gógol, Beckett o Bernhard. La desolación, el apocalipsis y el absurdo, que constituyen el telón de fondo de su mundo narrativo, no están reñidos en su obra con la búsqueda de la belleza o el amor a la naturaleza como reflejo de la divinidad. Aunque Krasznahorkai haya afirmado que escribir es para él algo tan enigmático como bailar en el infierno, a los lectores su misteriosa danza nos parece mágica una y otra vez", ha añadido Acantilado.

Krasznahorkai recibió en 2004 del Gobierno húngaro el Premio Kossuth, uno de los más prestigiosos de su país, por el conjunto de su obra; en 2015, el Man Booker International; en 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea, y en 2024, el Premio Formentor de las Letras.

Precisamente, la Fundación Formentor ha celebrado con "especial alegría" el reconocimiento otorgado, además de manifestar su "agradecimiento a los periodistas que, desde entonces, han contribuido a difundir su obra y a situarla con merecido relieve en el panorama literario".