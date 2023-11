Adanti ('Mongolia') acusado de ofensa al sentimiento religioso: "Ahora tengo que venir a explicarle un chiste a un juez"

Amnistía Internacional reclama la modificación de los artículos del Código Penal que afectan a la libertad de expresión



MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de 'Mongolia' Darío Adanti ha acudido este lunes a los Juzgados de Plaza de Castilla a prestar declaración acusado de la comisión de un presunto delito de ofensas a los sentimientos religiosos por una portada publicada en diciembre de 2022, en la que podía verse un Belén donde el niño Jesús es el emoticono de un excremento y se leía: "¡Ha nacido el hijo de Dios! ¡Igualito al padre!".

"Ahora tengo que venir a explicarle un chiste a un juez porque el sindicato Manos Limpias se ha querellado contra nosotros por ofensa a los sentimientos religiosos", ha explicado el autor de la portada, en declaraciones a los medios antes de entrar en los juzgados. Lo ha hecho arropado por una veintena de personas de Amnistía Internacional, al grito de 'Libertad de expresión'.

En este escenario, Darío Adanti ha reclamado la modificación del Código Penal, porque "hay artículos, como el 525 de ofensa a los sentimientos religiosos, que realmente no se conduce con un Estado democrático donde la libertad de expresión es fundamental para la convivencia".

"Siendo que no hay ningún derecho fundamental en la Constitución que defienda los sentimientos, no puede haber un artículo en el Código Penal que penalice el ofender a los sentimientos. Creemos que estamos en todo nuestro derecho de poder opinar, a través del humor, sobre la religión o sobre la idea de Dios porque no pertenece solo a los creyentes sino a todos", ha argumentado.

Asimismo, el cofundador de 'Mongolia' ha subrayado: "Tenemos derecho a opinar sobre eso y no tener que venir cada dos por tres a la justicia a explicar lo que es nuestro oficio, que es hacer una crítica social sobre todas las instituciones que intervienen en nuestra vida pública como son también las instituciones religiosas".

"LA SÁTIRA ES UNA OPINIÓN DICHA CON HUMOR"

Al ser preguntado sobre la explicación de la portada objeto de denuncia, Adanti ha afirmado que "no es un chiste porque la sátira es una opinión dicha con humor" y ha añadido que, a su juicio, "la institución católica" en España y en Latinoamérica "ha sido muy nefasta durante toda su historia" y ha estado "muy vinculada a los sectores más reaccionarios".

Desde su punto de vista, "la idea de Dios sigue creando hoy" guerras, conflictos, racismo. "Nosotros no estamos en contra de la libertad religiosa, que cada uno puede creer y ejercer su culto como quiera. Nosotros no obligamos a nadie a comprar nuestra revista pero tenemos derecho a hacer una opinión de forma satírica en nuestra revista. Al que no le guste, simplemente, que no compre la revista. Podrá seguir yendo a misa, podrá seguir yendo a la sinagoga o a donde quiera, pero nuestro derecho de poder opinar no puede estar judicializado", ha zanjado.

Por su parte, Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, ha defendido que "la sátira, el humor no puede dar lugar a esta persecución penal, a estas investigaciones". "No puede dar lugar a que Darío esté hoy, por la portada de una revista satírica, teniendo que declararle a un juez, investigado por un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos", ha indicado.

Canales ha argumentado que el derecho internacional "no considera que conceptos abstractos, creencias religiosas, la sensibilidad de los adeptos, sean motivos permisibles para la persecución penal". "Solo aquellos mensajes que, de manera clara y directa, inciten a la violencia podrían ser perseguidos penalmente. El delito de ofensa contra los sentimientos religiosos debe ser eliminado del Código Penal", ha destacado.

En relación con este procedimiento, confían en que "no tenga más recorrido" que la declaración de Adanti ante el juez. "El problema está en el Código Penal. Mientras este delito y otros, como injurias contra la Corona o el enaltecimiento del terrorismo, estén en el Código Penal, la libertad de expresión estará amenazada en España. El problema es que este tipo de querellas se admitan a trámite y den lugar a este tipo de citaciones, declaraciones y, en su caso, condenas", ha lamentado, para después recordar que la exhibición pública, a modo de procesión, de una vagina de plástico ataviada como si fuera una virgen en Málaga en 2013 "fue objeto de condena".

Finalmente, sobre si el posible nuevo gobierno progresista podría promover esos cambios legislativos, Daniel Canales ha aseverado que en la anterior legislatura "estas iniciativas legislativas no han salido adelante". "Lo que esperamos es que en la presente legislatura esto, por fin, tenga lugar", ha concluido en la concentración a la que ha acudido el artista César Montaña Lehmann, conocido como César Strawberry, que fue condenado por la publicación de una serie de comentarios en redes sociales.