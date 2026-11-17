Archivo - El Escritor Agustín Fernández Mallo - IVÁN GIMÉNEZ - ALFAGUARA - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Agustín Fernández Mallo ha reeditado su novela 'Nocilla dream' (Alfagura) cuando se cumplen 20 años de su publicación y ha asegurado que "algún día las máquinas harán novelas tan complejas" como la literatura humana, aunque ha advertido de que en ese momento perderán el interés para los lectores

"Estoy convencido de que algún día las máquinas harán novelas tan complejas como nuestra literatura, pero entonces ya perderán interés para nosotros. Porque lo que tiene interés para ti o para mí de un libro, al final es que ves detrás a un humano, la traza humana", ha explicado el autor en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido y sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector editorial tras las recientes polémicas en premios literarios por obras creadas con esta herramienta, el autor ha descartado que la tecnología esté superando al ser humano, pero ha subrayado que ya existen muchas novelas hechas con IA.

"Hay muchas novelas que se están haciendo con IA porque es muy fácil hacerlas... Bueno, luego tampoco es tan fácil porque hay gente que piensa que es darle a la IA cuatro personajes, apretar un botón y que te lo haga. Y no: es una interacción entre el escritor y la máquina y tienes que ir haciéndole las preguntas pertinentes a la máquina para que ella te devuelva algo que esté bien", ha apuntado.

En su caso, Fernández Mallo ha rechazado que él la use "de momento". "Nunca lo he hecho. De momento no, pero a lo mejor algún día lo hago. Pero por experimentar y declarando que lo hago. Ahí está el punto. Pero de momento no me ha llamado mucho la atención", ha añadido.

"El día que le puedas decir a una IA 'hazme una novela como 'En busca del tiempo perdido'' y te la haga en dos horas, será como llamar a Telepizza. Y perderá el interés", ha ilustrado Fernández Mallo para después apostillar que la creatividad humana "no se puede desactivar" porque es inherente a la propia condición humana.

Dos décadas después de su publicación, el escritor coruñés ha reivindicado que 'Nocilla dream' sigue vigente porque apela a "una sensibilidad poética" y retrata a personajes muy solitarios pero hiperconectados, un reflejo de una sociedad actual que camina por la calle aislada con auriculares y mirando el teléfono móvil.

En cambio, ha admitido que cuando escribió la obra en pleno cambio de siglo no imaginó "el retroceso nacionalista" que vive hoy el planeta.

"Se parece bastante en algunas cosas (a la actualidad). En la derivación que ha llevado el mundo de la ciencia y de la tecnología. En todo eso sí, luego en otras no. Por ejemplo, mientras escribí el libro, que era un libro en un momento de un cambio de siglo, no imaginé nunca una especie de retroceso nacionalista que hay en todo el planeta, no solo en España", ha explicado.

Fernández Mallo ha explicado que el impacto de la novela radicó en plantear la escritura como "una red global", alejada del esquema clásico de planteamiento y desenlace, donde conceptos de la ciencia, la economía, la publicidad y la literatura conectan sin que los propios personajes lo sepan. "Esa conexión subterránea no estaba tan explorada en la literatura", ha apuntado.

Asimismo, el autor ha recordado que la obra nació de forma fortuita tras sufrir un atropello en Tailandia en 2004 que le obligó a permanecer inmovilizado. "Si no me hubieran atropellado habría sido imposible que naciera el libro; habría seguido escribiendo poesía para siempre y nunca me habría metido en la novela", ha reconocido.

Para el escritor, esa génesis accidental demuestra que "no existe una fórmula" para fabricar éxitos duraderos en una época obsesionada con generar "bombazos a cada instante". De hecho, ha revelado que escribió todo el 'Proyecto Nocilla' de manera inconsciente y convencido de que "nadie lo iba a publicar nunca".