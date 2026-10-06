Aida dos Santos, Premio Nacional de Ensayo 2026 por 'Hijas del hormigón' - DEBATE

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora y politóloga Aida dos Santos ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo, correspondiente al año 2026, por su obra 'Hijas del hormigón: historias de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas' (Debate), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra por "su enriquecedora, osada y original forma de abordar la realidad de aquellas que, desde la periferia, sostienen los sectores esenciales de nuestro tejido social y económico".

"Enmarcadas en una trayectoria histórica precisa y bien documentada, las experiencias de estas mujeres son analizadas desde un contexto social y geográfico marcado por la precariedad y la desigualdad", añade el fallo.

Asimismo, el jurado ha destacado que el texto "combate los miserabilismos y la visión tradicionalmente masculina de la clase obrera. De este modo, la obra convierte los testimonios individuales de las trabajadoras del extrarradio en una profunda reflexión colectiva que pone de manifiesto la intersección entre racismo, clasismo, violencia y sexismo en las lógicas de exclusión contemporáneas".

Además, el jurado ha señalado que 'Hijas del hormigón' de Aida dos Santos "es un ensayo encarnado y necesario que nos interpela directamente como sociedad, invitándonos con urgencia al análisis de una problemática que, aun siendo de total actualidad, es sistemáticamente ignorada".

El premio reconoció en su pasada edición a Remedios Zafra, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Alfredo González-Ruibal, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón o Adela Cortina.

Aida dos Santos (Algarve, 1992) es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), técnica de investigación social aplicada y analista de datos. En dos ocasiones ha ganado el Premio CEDEJEM en ensayo europeo. Además, ha colaborado en varios medios de comunicación.