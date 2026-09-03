Alejandro Palomas se hace "muy niño" en 'Casa': "Lo que buscamos en el hogar es un lugar de refugio y seguridad"

El escritor Alejandro Palomas posa con su nueva novela, 'Casa'. - EDITORIAL ESPASA

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Alejandro Palomas ha presentado este jueves su nueva novela 'Casa' (Editorial Espasa), un libro que reivindica los vínculos entre generaciones, la memoria y el hogar como espacio de refugio, y una historia en la que el autor asegura haberse hecho "muy niño" durante el proceso de escritura.

"No solo ha habido una protagonista pequeña sino que ha habido un escritor que ha sido muy niño al escribir, ya que el titulo refleja que todos buscamos que el hogar sea un lugar de refugio y seguridad", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

El origen de la novela está vinculada a la experiencia personal de Palomas. El escritor explica que durante los últimos cinco años ha estado transformando en bosque el trigal que rodea su casa en el campo, una experiencia que le ha permitido acercarse al lenguaje de la naturaleza y observar su "renacer".

A esta experiencia se suma el proceso de duelo por la muerte de su madre, tras el que el escritor comenzó a revisar su propia infancia. En este sentido, Palomas asegura que, al volver la mirada hacia esos años, descubrió que había vivido también momentos de felicidad.

"Me he dado cuenta de que en realidad tuve momentos de infancia muy felices y de que sí, fui un niño feliz en algunos momentos", afirma. La escritura de 'Casa' le ha permitido conectar con una dimensión infantil que, según el autor, permanece en todos los lectores. "Cuando leemos somos niños que leen, no somos adultos que leen porque la curiosidad lectora es infantil", sostiene.

'Casa' se desarrolla en una pequeña aldea, "un planeta pequeñito" que podría estar en cualquier lugar, y reúne a un reducido grupo de personajes. Sus dos protagonistas son Tadeo, un abuelo de campo que encarna la sabiduría y la ternura, y Mika, una niña marcada por "una curiosidad infinita".

Palomas define la novela como una "novela de flexo", de esas historias que "te encuentran" y que resultan "muy reparadoras". "La relación entre ambos personajes funciona como un sistema de voces complementarias, como el dibujo del yin y el yang, en el que la sabiduría del abuelo y la curiosidad de la niña se enriquecen mutuamente", ha explicado.

UN HOGAR MÁS ALLÁ DEL ESPACIO FÍSICO

El concepto de hogar vertebra una novela cuyo título ha ido adquiriendo nuevas dimensiones para Palomas a medida que avanzaba la escritura. "Casa creo que es una de las palabras más universales con más definiciones y no somos conscientes de eso", señala.

"No sabía que casa significaba tantísimas cosas diferentes para muchas personas. Por ejemplo, cuando eres pequeño y estás jugando te puedes subir a un banco y gritar 'Casa', y lo que de verdad dices es que no te pueden tocar porque estás en un lugar de refugio", ha indicado.

Además, el autor entiende que, en un contexto en el que la vivienda es cada vez "más pequeña, incómoda y menos accesible", el concepto de hogar se está desplazando también hacia un espacio emocional. "Casa cada vez más son los amigos, casa es cada vez más un lugar, un espectro emocional", sostiene.

ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA

La publicación de 'Casa' llega después de Esto no se dice (Destino), publicada en 2022, en la que relata los abusos sexuales sufridos cuando tenía entre ocho y nueve años por parte de un religioso y profesor en La Salle de Premià de Mar (Barcelona). Tras su testimonio, el escritor reclamó una investigación que diese voz a las víctimas y, pocos días después, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la creación de una comisión de investigación sobre los abusos.

Preguntado por el tratamiento en España de las investigaciones sobre abusos sexuales en la Iglesia, Palomas considera insuficientes los avances logrados hasta ahora. "Se avanza un 10 por ciento de lo que en realidad se tendría que avanzar", afirma antes de lamentar que "la injusticia se salde siempre con la propina".

En este sentido, considera que con la injusticias solo se consigue "un 10 por ciento" de las expectativas que se tienen, y agrega que es un "problema endémico". "¿Por qué hay siempre solo un 10%? ¿Por qué estamos acostumbrados a conformarnos con un 10% de nuestras expectativas? ¿Qué tipo de sociedad es esta?", ha planteado.