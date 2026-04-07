Alice Kellen publica 'El club del olvido', una novela sobre amistad masculina: "Hay más silencios, menos comunicación"

Archivo - La escritora Alice Kellen. - JAVIER OCAÑA - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Alice Kellen, seudónimo de Silvia Hervás, ha presentado 'El club del olvido' (Planeta), su nueva novela, en la que aborda las amistades de la infancia y los vínculos que el tiempo desgasta centrándose en la amistad masculina, de la que ha expresado que, en general, "hay muchos más silencios, menos comunicación, como que todos es más subterráneo".

"Yo, por ejemplo, con mis amigas, hablo de temas y de intimidades que a veces pregunto a los hombres de mi entorno, si hablan eso con sus mejores amigos, los de la infancia, con los que más confianza tengan y la respuesta suele ser que no", ha explicado la autora durante un encuentro con medios de comunicación este martes.

La escritora ha precisado que esa diferencia en la comunicación no implica que las amistades entre hombres sean "superficiales, porque para ellos no lo es". "Lo que está, está, pero es silencioso", ha señalado. Esa dinámica, según ha indicado, habría sido distinta si los protagonistas hubieran sido mujeres. "Creo que la forma de comunicarse es diferente", ha apuntado.

La novela, que se publica este jueves 8 de abril, narra la historia de cuatro amigos que se conocen desde pequeños y de una chica, Dalia, que irrumpe en sus vidas la noche en que inauguran el Club del Olvido, un local de copas que actúa como escenario central de la trama y que da nombre al libro.

Según ha explicado Kellen, el nombre responde a un juego narrativo. "Es un lugar que ninguno va a olvidar y la norma es olvidar lo que ocurre dentro, lo que ya lo hace inevitablemente inolvidable". El hecho de que los cuatro amigos trabajen juntos en ese local hace que "las grietas entre ellos" se vayan abriendo y "cojan más fuerza", ha señalado.

El personaje de Dalia actúa en la novela como catalizador de esas tensiones. Kellen la ha descrito como una "chica rastreadora, a la que le gusta escarbar en alguien hasta que esa persona se harta". "A cada uno de los personajes los atraviesa de forma distinta", ha apuntado la autora.

Según ha explicado Kellen, la novela también recoge parte de su experiencia personal con las amistades de la infancia. "Hay algunas amistades que se quedan por el camino y no sabes muy bien cuándo ocurre esa separación, es muy paulatina", ha señalado. Otras, en cambio, perduran a pesar de que los puntos en común se reducen, según la autora. "Hay un pozo de tanto afecto, de todo lo que habéis vivido juntos, que tampoco se quiere soltar".

En este sentido, ha explicado que la novela tiene "un toque nostálgico, como todo lo que ya no es". "Esos momentos que recordamos con felicidad desde el presente, pero que en realidad no fueron tan felices cuando sucedieron de los que nos alimentamos luego durante mucho tiempo".

UNA CIUDAD FICTICIA ENTRE MADRID Y BARCELONA

Gran parte de la obra está ambientada en 1993, aunque la autora ha señalado que tiene "un aire más actual" en su construcción. La ciudad en la que transcurre es ficticia. En este sentido, Kellen ha explicado que no lograba decidirse entre Madrid y Barcelona, ya que necesitaba que hubiera mar pero visualizaba mentalmente la capital.

"Al final puedo inventarme una ciudad. El barrio estaría inspirado en Vallecas, pero le puse mar y le puse nieve", ha relatado, al tiempo que ha pedido que "cada uno imagine lo que quiera".

Por su parte, la música tiene también un papel destacado en la obra. Kellen ha mencionado una canción del músico italiano Riccardo Cocciante como una de las referencias centrales del libro, tras asistir a uno de sus conciertos en Milán. "He estado todo el año escuchando canciones italianas en bucle y quería meterlo en el libro", ha explicado.

La publicación de la novela coince con el año en el que se esperan las adaptaciones audiovisuales de dos novelas anteriores de la autora. Sobre su relación con ese proceso, Kellen ha señalado que lo vive con "mucha curiosidad" y que hay que ser "generosa" con los equipos implicados. "Hay cosas que funcionan en el papel y cosas que funcionan en la pantalla", ha concluido.