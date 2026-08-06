Almuzara reedita 'Los últimos días de García Lorca' de Eduardo Molina Fajardo por el 90 aniversario de su fusilamiento

Almuzara reedita 'Los últimos días de García Lorca' de Eduardo Molina Fajardo - ALMUZARA

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La editorial Almuzara ha recuperado en su catálogo y reeditado 'Los últimos días de García Lorca' de Eduardo Molina Fajardo, con motivo del noventa aniversario del fusilamiento del poeta granadino el 19 de agosto de 1936.

El ejemplar de Molina Fajardo es un trabajo de investigación de la última etapa vital de García Lorca que reúne entrevistas a testigos directos, archivos particulares, documentos y una reconstrucción de los hechos que acontecieron, desde el regreso del poeta a hasta su traslado final a Víznar.

Así, la obra entra en la Granada de julio y agosto de 1936 desde el terreno de los hechos, después sigue el viaje de Lorca desde Madrid, su llegada a la Huerta de San Vicente, el registro que precipitó su salida, el refugio en la casa de los Rosales, la detención, el paso por el Gobierno Civil y el traslado a Víznar.

Molina Fajardo aborda uno de los episodios más investigados de la historia cultural española y a la vez dibuja un retrato de un país atravesado por la sublevación militar, la represión y una red de "lealtades, temores y silencios" que marcó aquellos días.

A los capítulos narrativos se suman la introducción a la nueva edición, el prólogo de Antonina Rodrigo y la introducción de Ángeles González.