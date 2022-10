Andrés Ibañez escribe 'Leonís', "el Orlando español": "La poesía de San Juan de la Cruz es totalmente feminista"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Andrés Ibáñez publica 'Leonís. Vida de una mujer' (Lumen) la historia novelada de Inés de Padilla a lo largo de los últimos seis siglos de historia en España que en cierta manera se podría considerar "el Orlando español" al asemejarse a la monumental obra escrita por Virginia Woolf.

Ibáñez, que hace decir a su protagonista que 'el próximo milenio será femenino', también entiende esta novela como "una historia de las mujeres en España y en la literatura". "En la literatura las mujeres, a través de los siglos, aparecen retratada con bastante simpatía: por ejemplo, la poesía de San Juan de la Cruz era totalmente feminista", ha explicado en una entrevista con Europa Press el autor.

"Está escrita desde el punto de vista de una mujer que sale a viajar por el mundo y es independiente, bebe vino y se emborracha, se encuentra con su amado en el huerto o en una bodega: es una poesía increíble, si uno lo lee sin máscaras", ha apuntado Ibáñez, quien también considera un ejemplo de esto las novelas pastoriles, entre otras.

"El hecho de que la mujer siempre haya sido sometida y un ciudadano de segunda clase aparece reflejado en la literatura, eso es así. Pero, aunque haya sido en su mayoría por hombres, uno se encuentra que el tema del siglo XIX en las grandes novelas es la mujer y lo poco que pueden hacer en la vida. Incluso autores que pueden ser misóginos, como Flaubert", ha explicado.

Ibáñez también ha cuestionado el "significado" del actual feminismo, que a su entender "en muchas ocasiones defiende una forma de vida patriarcal". "Defiende las reglas, las normas, el enfrentamiento y el lado racional con la exclusión de cualquier otro. Pero lo que es el mundo femenino y sus valores no aparece nunca", ha lamentado.

"Todavía vivimos con esa cosa de que la emoción es peligrosa y uno piensa inmediatamante en el nacionalismo. Pero yo cuando pienso en un mundo más femenino pienso en menos guerra y asesinatos, además de la violencia a la que estamos sometidos: la obsesión por la tecnología, el estrés o la idea de que la Inteligencia Artificial va a ser más inteligente que nosotros. Esos sí son valores patriarcales", ha criticado.

En 'Leonís', Inés de Padilla emprende un viaje desde el siglo XV hasta la actualidad, jugando también con el cambio de género --como ocurre en el 'Orlando' de Woolf-- y acompañada por personajes históricos como Beatriz Galindo, Goya o Juana de Castilla, entre otros. "Este libro lo escribí en los dos años del covid, cuando estábamos sin ver a nadie y es un libro distinto de todos los que he escrito", ha recordado Ibáñez.

El principal motivo es su "enamoramiento" de Woolf y de su obra, poniéndose a investigar en la relación entre la autora y Vita Sackville-West --quien inspiró la figura de Orlando--. "Me parecía una idea tan apetecible y a la vez un proyecto imposible: como dijo Hemingway, solo hay que escribir los libros que nadie ha escrito antes y ver si tú puedes hacerlo", ha defendido.

'Leonís' incluye un epílogo en el que se citan parte de frases que han sido incluidas de otras obras relevantes de la literatura española. "De repente, había una página que me gustaba de Galdós o de 'La lozana andaluza' y las ponía, es algo que se hace en música o pintura: hacer versiones. Pero lo he aclarado porque vivimos en un estado tan policial en el que te pueden acusar de algo, que no quería que dijeran que era plagio", ha concluido.