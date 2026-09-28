Ane Zubeldia Magriñá, Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2026

El jurado ha seleccionado su obra ‘kontra’ por la inusual intensidad plástica con la que la autora explora la versatilidad, la fricción y la quietud del cuerpo mediante un lenguaje experimental que deconstruye y subvierte la lógica de la razón. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ane Zubeldia Magriñá (Ane García López) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández', correspondiente al año 2026, por su obra 'kontra' (Susa Literatura), a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra por "la inusual intensidad plástica con la que la autora explora la versatilidad, la fricción y la quietud del cuerpo mediante un lenguaje experimental que deconstruye y subvierte la lógica de la razón".

Asimismo, el jurado ha destacado que Ane Zubeldia Magriñá "demuestra una sorprendente madurez en el difícil empleo de ritmos sincopados, repeticiones y onomatopeyas que generan nuevos sentidos para abordar las complejidades y dolores del presente".

"En sus versos, las imágenes del agua evocan el silencio y metaforizan el abandono del ser consciente, mientras la palabra kontra contra, transcendiendo la propia escritura, se erige como motor poético de resistencia ante la densidad del mundo actual", destaca el jurado.

El premio reconoció en su pasada edición a Elisa Fernández Guzmán, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Ismael Ramos, María Elena Higueruelo Illana, Alba Cid, Ángela Segovia, Xaime Martínez, Berta García Faet o Lola Tórtola.

El nombre artístico de la artista es el heterónimo de Ane García López, que ha adoptado los apellidos de sus dos abuelas para el sobrenombre literario. Es traductora de formación y profesión, y ha trabajado también en la música, formando parte del grupo 'Lurra' junto a Iñigo Muguruza, y en medios de comunicación. En el ámbito de la literatura es una de las fundadoras del colectivo 'Mejillón Tigre'.