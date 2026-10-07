Ángel Martín lleva el humor a su primera novela 'El día que lo fuimos todo': "En una emoción positiva. Yo las prefiero"

El cómico Ángel Martín vuelve a las librerías con su primera novela de ficción, 'El día que lo fuimos todo' (Planeta), una historia que aborda temas universales como la pérdida de un ser querido, la soledad o las heridas familiares. - PLANETA

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cómico Ángel Martín vuelve este miércoles a las librerías con su primera novela de ficción, 'El día que lo fuimos todo' (Planeta), una historia que aborda temas universales como la pérdida de un ser querido, la soledad o las heridas familiares desde la comedia. "El humor es una emoción positiva. En principio, todas las emociones que son positivas, yo las prefiero. Está bien que existan siempre, en cualquier momento, que no desaparezcan jamás", defiende.

Así lo explica el humorista en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, en la que pone de relieve que "no hay mucho libro de comedia" en el panorama literario actual, mientras que sí "hay mucho thriller o mucho drama".

Según avanza Martín a sus lectores, 'El día que lo fuimos todo' es la historia de un "tipo" que recibe la noticia de que alguien "muy cercano" está a punto de morir y si quiere despedirse "más le vale espabilar porque igual no hay ocasión". "Entonces, decide ir para allá", indica sobre el protagonista del relato, Abel.

"Trata un poco la idea de cuánto puede llegar a cambiarnos descubrir que alguien cercano está a punto de morir. Yo creo que siempre que tenemos la noticia de que vamos a perder a alguien, algo en nuestra vida empieza como a moldearse", reflexiona.

Ángel Martín detalla que la idea de escribir su nueva novela ha ido "surgiendo sobre la marcha", tras decidir embarcarse en un proyecto que nunca había realizado en este formato. "Era algo que no había hecho nunca. Había escrito mucha ficción, pero nunca en el formato de novela", rememora.

De este modo, señala que su objetivo principal era crear una obra que conectase con el lector "más emocionalmente". "Me apetecía hacer un viaje, pensaba en un viaje emocional, que de repente pudieras reírte y de repente pudieras reflexionar un poco o sentir, o sea, identificarte con el protagonista", afirma.

Elementos clave de la trama, como el viaje en tren o la noticia de un personaje a punto de fallecer, fueron surgiendo "un poco sobre la marcha" durante la redacción del manuscrito, ya que el punto de partida conceptual fue reflexionar sobre cuánto puede cambiar a una persona el "descubrir que alguien está a punto de morir".

NO ES UN LIBRO AUTOBIOGRÁFICO "NI MUCHO MENOS"

El cómico avanza que no se trata de un libro autobiográfico "ni mucho menos", pero que los lectores van a reconocer en sus páginas el tipo de "humor, comunicación y escritura" de Martín. "No es una historia mía camuflada con un nombre de broma", subraya el autor de 'Por si las voces vuelven' y 'Detrás del ruido'.

"Mi intención siempre es, sobre todo, entretenerte leyendo mis cosas", afirma, para después añadir que todo el que ya ha leído 'El día que lo fuimos todo' lo "primero" que le dice es: "Cómo se nota que lo has escrito tú".

Preguntado sobre cómo encuentra el equilibrio entre el humor y el dolor de la pérdida del ser querido sin restar importancia a ninguna de las dos partes, Ángel Martín explica que ello no le supone un "esfuerzo muy grande", probablemente, por el hecho de llevar "muchos años dedicado a la comedia" y porque tiene "la suerte de entender que las tragedias o los momentos graves son momentos graves".

"No utilizo la comedia para decir esto no importa sino que creo que utilizo la comedia para decir: 'oye, que esto no se convierta en el evento que define ya tu vida. Es decir, puedes pasar por una tragedia o puedes pasar por una situación muy triste, pero no deberías permitir que eso defina el resto de tu vida", reflexiona.

Martín cree que "la comedia permite un poco oxigenar muchas situaciones, relajar muchas emociones" o "quitar un poco de hierro". "Eso no elimina la tristeza, no elimina el dolor, no elimina la pena, no elimina la culpa, pero sí que oxigena un poco y creo que eso es bastante agradable de sentir", afirma.

El presentador, que se adentra por primera vez en el terreno de la novela, confiesa que le permite hablar de temas que "quizás" no se hubiera planteado, pero avisa de que en 'El día que lo fuimos todo' el lector no va a encontrar cosas personales que siempre había querido contar y no había podido.

"La ventaja de escribir una novela es que puedes meter, sin darte cuenta, al personaje en una situación concreta, lo metes en un lío y cuando te quieres dar cuenta estás reflexionando sobre algo que no tenías previsto reflexionar", indica.

Una de las cuestiones sobre las que pone el foco 'El día que lo fuimos todo' en la forma en que las tecnologías han cambiado la forma de relacionarnos. Para Ángel Martín, es "probable" que se esté confundiendo el estar permanentemente conectados con estar acompañados. "Estamos sustituyendo una forma de relacionarnos por otra", sostiene.

"La forma de relacionarnos a través del teléfono, mensajes, etc., aunque la justifiquemos todo el tiempo, diciendo que es mucho mejor porque permite muchas cosas que antes no, es un poco peor para las cosas importantes y, sobre todo, que nos perdemos grandes cosas que tienen las conversaciones y que son imprescindibles", señala.

En este sentido, Martín detalla que una conversación con otra persona "no es solo" lo que se dice sino "cómo está recibiendo la otra persona esas palabras, los silencios, el escuchar, el estar cara a cara". "Eso es imprescindible. Si eliminamos todo eso, todo se queda como un poco en tierra de nadie", añade Martín, a quien le "inquieta" que la gente se acabe "comunicando y hablando con un programa de ordenador".

Por último, el autor adelanta al lector de 'El día que lo fuimos todo' que se va a "divertir mucho" y va a poder pensar y reflexionar sobre ciertas cosas incluso de si mismo. "Es acompañar a un tipo que está pasando por un momento en el que tarde o temprano te va a tocar pasar", concluye.