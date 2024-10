Asociaciones de Escritores reclaman transparencia, autorización y remuneración "justa y no simbólica" por el uso de IA

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores ha exigido a las administraciones públicas y privadas que los procesos para entrenar a la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) cuenten con su autorización, una remuneración "justa y no simbólica" y transparencia del proceso.

"Exigimos que todos los sectores asuman la imprescindible necesidad de un firme compromiso de salvaguardar nuestros intereses como creadores y respetar el producto de nuestro trabajo, base fundamental del tejido cultural y de la industria que lo sustenta y de la Ley de IA de la Unión Europea, primera normativa supranacional que, aunque de modo todavía insuficiente, ha comenzado a contemplarlo", ha señalado la entidad en un comunicado de prensa.

La entidad, formada por 15 organizaciones autorales y casi 10.000 creadores literarios (escritores y traductores), traslada su "profunda" preocupación por la "alarmante" falta de reconocimiento del valor esencial (moral y jurídico) de los derechos de autor y de una remuneración adecuada por la utilización de sus obras.

"Las obras de escritores y traductores no son meros datos susceptibles de convertirse en algoritmos, son la base de nuestra democracia, de nuestra cultura, conocimiento y ciencia, y deben ser tratados, valorados y remunerados como tales. Un escritor o traductor invierte años estudiando, analizando y consultando cientos de fuentes para poder escribir o traducir una obra, trabajo que hoy en día ni es reconocido ni remunerado", han denunciado.

En el comunicado resaltan las conclusiones del informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la remuneración por el préstamo de los libros en las bibliotecas. El documento pone de relieve que España es, junto a Georgia, el país en el que menos se remunera a escritores y traductores por esta utilización.

"Una sociedad crítica y democrática no avala la expropiación de los derechos del colectivo a favor de grandes multinacionales que no tributan en nuestro país, ni el establecimiento de sistemas opacos que no reportan usos de las obras a los titulares impidiendo cualquier tipo de negociación de buena fe. Y, por supuesto, reconoce el valor de sus creadores, les proporciona los recursos necesarios para desarrollarse y protege sus derechos", aseguran.

Por ello, recalcan a empresas, instituciones y al Gobierno que se respeten, protejan y valoren los derechos de autor como resultado del "heroico trabajo de escribir hoy en día" y una remuneración "adecuada".