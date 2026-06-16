Archivo - Beatriz Giménez de Ory publica 'Donde empieza la luz', una aproximación poética a los relatos del Antiguo Testamento - PATRICIA RAMOS PÉREZ- SM - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autora Beatriz Giménez de Ory ha publicado 'Donde empieza la luz' (SM), una aproximación poética a los relatos del Antiguo Testamento a través de 25 poemas en forma de sonetos, romances, haikus, ovillejos, caligramas, poemas escénicos y versos libres.

La Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Un hilo me liga a vos' (2021) ha concebido la obra como una propuesta literaria abierta a lectores de cualquier edad, "capaz de dialogar con quienes se acercan por primera vez a estos relatos" y también con quienes desean "redescubrirlos" desde una mirada contemporánea.

Así, Giménez de Ory dialoga con algunos de los textos fundacionales y busca "acercarlos" a los lectores actuales. "A través de la poesía, la autora reivindica la vigencia de unos relatos que, pese a haber sido escritos hace siglos, continúan interrogando al ser humano sobre cuestiones universales", explica la editorial.

Como novedad, Giménez de Ory destaca a las figuras femeninas de la Biblia y recupera la voz y experiencia de personajes como Sara, Rut, Noemí o la madre de Moisés, ofreciendo nuevas perspectivas sobre relatos ampliamente conocidos.

La obra surge de la experiencia de la autora como profesora de Lengua y Literatura en Secundaria. "Me daba cuenta de que muchos alumnos desconocían no solo los mitos clásicos, sino también las historias bíblicas. Y me parecía que se estaban perdiendo un caudal tremendo de belleza y humanidad", explica Giménez de Ory en un comunicado.

De hecho, la editorial asegura que es "más que una adaptación religiosa" y añade que 'Donde empieza la luz' "reivindica" la Biblia como "una de las grandes fuentes literarias y culturales de Occidente", al mismo nivel que la tradición clásica grecolatina.

El volumen cuenta con las ilustraciones de Anna Aparicio Català y sus imágenes trasladan escenas bíblicas a entornos contemporáneos --calles, carreteras, gimnasios o paisajes cotidianos--.