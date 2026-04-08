Bernardo Atxaga recupera la figura de Urtain en 'Golondrinas': "Hay una relación directa entre el fascismo y el boxeo"

Archivo - Bernardo Atxaga en la presentación de su último libro, 'Enarak' - HUMBERTO BILBAO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor vasco Bernardo Atxaga ha recuperado la figura del boxeador José Manuel Ibar Azpiazu, más conocido como José Manuel Urtain, en su nueva novela 'Golondrinas' (Alfaguara) y ha reflexionado sobre la "relación directa" que hay entre el deporte y el fascismo.

"Hay una relación directa entre fascismo y boxeo. Por ejemplo, para Mussolini, Primo Carnera era su forma de presentarse al mundo", ha asegurado Atxaga en una entrevista con Europa Press para después calificar al boxeador vasco como un "producto" del franquismo.

Precisamente, el suicidio de Urtain en 1992 es el telón de fondo de la historia en 'Golondrinas', en la que el escritor entrelaza varias muertes para reflexionar, entre otros temas, sobre "personas excluidas o abandonas", el "desamparo" de los humanos ante la muerte o la ausencia de refugio.

Esta última idea, explica Atxaga, tiene un paralelismo muy claro con la actualidad y las amenazas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía este martes sobre matar a "toda una civilización" en Irán, en plena ofensiva junto a Israel sobre el país asiático.

"Ante lo que ocurre con Trump, hay dos preguntas. La primera es: ¿es nuevo o ha ocurrido antes? ¿Era el rey Leopoldo de Bélgica igual de criminal (que Trump)? La respuesta es que no es nuevo. La segunda pregunta mí es: ¿esto termina aquí? o ¿es solamente el preludio? Esto es el prólogo de lo que va a venir. La respuesta es, desgraciadamente, sí", ha lamentado.

Esto ha sido consecuencia, a su juicio, de que se haya "impuesto" algo tan "intrínseco" como el "relativismo" o la "irracionalidad" que hay con la religión.

"Toda opinión vale, cualquier opinión se compara con una verdad. Alguien dice esta casa tiene cinco pisos y otro dice 'no, tiene 44 ¿por qué? Porque es mi opinión", ha criticado para después desgranar que la tercera razón para este pesimismo es que hay una "base económica" que hace posible el relativismo y la irracionalidad.

En ese sentido, ha asegurado que Trump es un "pelele" que responde ante los deseos de la base económica de la sociedad como la industria armamentística o Elon Musk.

"Hay una teoría que me parece plausible que es que (Trump) no es más que un pelele que han puesto las industrias armamentísticas, los Musk o no se qué. Porque saben que al pelele le dicen 'pídeles a los de la OTAN y tal que suban lo de defensa hasta el 5%' y el pelele lo pide", ha asegurado.

"MEMORIAS CORALES"

Aunque el autor había anunciado en 2021 que se retiraba de escribir novela, ha confesado que tiene dentro un "dinamo" que son las ganas de escribir que no le agota.

"Cuando acabo una novela estoy tan agotado por la tensión -además escribo en dos lenguas, más agotado- que me levanto me enfado y pienso se acabó. Pero pasan tres meses y esas ganas de escribir que yo he tenido, que no he heredado (...) me hace volver", ha zanjado asegurando que ahora trabaja en unas "memorias corales".