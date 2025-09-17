La Biblioteca Nacional conmemora el Día de las Escritoras con una lectura colectiva y una 'editatona'

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) conmemorará el Día de las Escritoras, que se celebra cada 13 de octubre, con una lectura colectiva y una 'editatona' en colaboración con Wikipedia España y el Instituto de las Mujeres.

El lema elegido para 2025 es '1975: ¡Escribid, compañeras!', un homenaje a las escritoras que hace cincuenta años abrieron camino en un contexto de transición política y social y que reivindicaron con su palabra la igualdad y la libertad. Los actos contarán con la colaboración de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas.

El comisariado de esta edición corre a cargo de la escritora, crítica literaria y académica Anna Caballé, quien ha diseñado "una propuesta que invita a reflexionar sobre las voces femeninas que transformaron la cultura y la sociedad en un momento clave de nuestra historia reciente".

El acto central consistirá en una lectura continuada de textos de escritoras seleccionados por la comisaria, que serán interpretados por representantes del ámbito cultural, académico y social.

La jornada comenzará a las 16.30 horas con una 'editatona' organizada por la Biblioteca Nacional de España, Wikipedia España y el Instituto de las Mujeres. A partir de las 18.30 horas dará comienzo la lectura de textos en el salón de actos de la Biblioteca Nacional de España, acompañada de dramatizaciones y de la actuación musical de Carmen Linares.

Como en cada edición, la BNE ha invitado a unirse a esta iniciativa a todas las bibliotecas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, a la Red de Centros Culturales de la AECID, a la red de bibliotecas del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, a la red de Bibliotecas en Igualdad de Clásicas y Modernas, así como a las bibliotecas que forman parte de la Asociación de Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas (ABINIA).

Además, también están invitadas a sumarse y replicar la celebración, bibliotecas, entidades y centros culturales, así como todo tipo de organizaciones culturales, tanto de España como de Iberoamérica.

Este año, el Día de las Escritoras cuenta con la colaboración de Fabne (Fundación de Amigos de la BNE), ACE (Asociación Colegial de Escritores de España), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), el Instituto de las Mujeres y Wikimedia España. Para celebrar el décimo aniversario del Día de las Escritoras, efeméride que cada año cuenta con mayor repercusión, se ha editado un libro conmemorativo con una selección de textos.