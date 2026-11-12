La Biblioteca Nacional recibe el fondo personal de Miguel Mihura: libretos, carteles y recortes de sus obras

Fondo personal de Miguel Mihura - BNE

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha recibido el fondo personal de Miguel Mihura, compuesto por libretos, recortes de periódicos, carteles y fotografías de sus obras representadas en el extranjero.

"El valor de este archivo trasciende la figura del escritor y alcanza a la propia historia del teatro como acontecimiento cultural y social. Especial relevancia adquieren los materiales procedentes de montajes realizados fuera de España, que ofrecen nuevas posibilidades para investigar la proyección internacional de Mihura, las distintas interpretaciones de sus comedias y el diálogo del teatro español con otros públicos y tradiciones escénicas", ha explicado la institución en un comunicado.

Mihura es autor de 'Tres sombreros de copa', 'Maribel y la extraña familia' o 'Ninette y un señor de Murcia', entre otras obras.

La BNE explica que su teatro "abrió caminos", como en el caso de 'Tres sombreros de copa', escrita en 1932 y estrenada veinte años después, en 1952.

La conservación, organización y descripción de cada una de las piezas permitirán poner este patrimonio, compuesto por más de 60 grandes cajas, al servicio de investigadores, historiadores, filólogos, profesionales de las artes escénicas y nuevas generaciones de lectores y espectadores.