La BNE dedica una exposición a los 500 años del Consejo de Estado, "un lugar donde se piensa antes de hablar"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo (d), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (2d), durante la inauguración de la exposición, en la Biblioteca Nacional, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha inaugurado este lunes la exposición 'Cinco siglos del Consejo de Estado en España', con motivo del V Centenario de la institución (1526-2026), en un acto en el que su presidenta, Carmen Calvo, ha definido al órgano como "un lugar donde se piensa antes de hablar" y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo ha calificado de "símbolo de continuidad".

Calvo ha defendido que la función consultiva consiste en acompañar al Gobierno desde el lado técnico, de cómo puede mejorar las decisiones que va a tomar. Ha explicado que en el Consejo de Estado se refina "una y otra vez" cada palabra para que el sentido sea equilibrado, prudente y correcto y ha afirmado que el objetivo no es la perfección, sino ayudar a quien tiene "la inmensa tarea y el inmenso dolor de gobernar".

La presidenta del Consejo de Estado ha recordado que el órgano ha convivido con cuatro dinastías de la corona hispánica y con dos repúblicas y ha puesto esa trayectoria como ejemplo de cómo construir la convivencia, fundada en el pluralismo político que consagra la Constitución, "escuchando al otro".

"Uno de nuestros grandes objetivos era que nuestros conciudadanos y conciudadanas entendieran que hemos ido recorriendo la historia y cumpliendo un papel fundamental, que finalmente la Constitución actual recoge, considerándonos el órgano supremo en la función consultiva, fundamentalmente del Gobierno legítimo y constitucional de nuestro país", ha explicado Calvo.

Asimismo, la presidenta ha definido al Consejo como "una garantía del correcto funcionamiento del Estado de derecho". En declaraciones posteriores durante una visita guiada por la muestra, ha asegurado que el órgano "no ocupa el espacio legítimo de los gobiernos", pero influye aconsejando y es "una garantía de rigor y reflexión".

Por su parte, Bolaños ha elogiado la institución como un servicio público, ha recordado que se trata de un órgano constitucional cuya función recoge el artículo 107 de la Constitución, y ha apuntado que, en un entorno "cada día más volátil, más efímero", es digno reivindicar una institución con cinco siglos de existencia.

El ministro ha destacado la importancia del Consejo de Estado para el trabajo del Gobierno, en particular para la iniciativa legislativa y la regulación, y ha defendido que su asesoramiento permite una técnica legislativa "más precisa y correcta", además de ofrecer perspectiva sobre lo que ocurre en otros países.

Bolaños ha añadido que, en un contexto en el que consensos que "se creían incuestionables se ponen hoy en cuestión", la institucionalidad que representa el Consejo de Estado cobra "más importancia". Ha afirmado que la exposición recuerda que España puede decir que tiene instituciones con cinco siglos de historia, algo que, a su juicio, no pueden decir todos los países, y ha concluido que "España dice mucho de sus instituciones".

MÁS DE 130 PIEZAS RELACIONADAS CON EL CONSEJO DE ESTADO

La muestra, que podrá visitarse en la Sala Jorge Juan de la BNE hasta el 14 de febrero de 2027, reúne cerca de 130 piezas, entre documentos originales, pinturas, publicaciones, obra gráfica y objetos históricos, procedentes de numerosas colecciones e instituciones españolas. Está organizada por la BNE, el Consejo de Estado, Acción Cultural Española y la Fundación Amigos de la BNE y está comisariada por Feliciano Barrios Pintado, académico numerario y secretario de la Real Academia de la Historia y Premio Nacional de Historia 2016.

Organizada en diez secciones, la exposición recorre la trayectoria del Consejo desde los tiempos de Carlos V y Felipe II hasta la actualidad, con paradas en los últimos Austrias, el siglo XVIII con la llegada de los Borbones, la transición al constitucionalismo y los vaivenes de los siglos XIX y XX. Subraya la Ley Orgánica de 17 de agosto de 1860, bajo el reinado de Isabel II, que lo consolidó como alto órgano consultivo.

Entre las piezas expuestas figuran los manuscritos originales del Estatuto de Bayona y de la Constitución de 1812, la Constitución republicana de 1931 en pergamino, un retrato de Carlos II de Juan Carreño de Miranda, de la Colección BBVA España, y el retrato de Carlos IV de Francisco de Goya, de la Real Academia de la Historia. Se exhiben también el reloj de custodia con candil y el bufete napolitano de los aposentos de Felipe II, de Patrimonio Nacional.

Durante la visita, Calvo ha destacado la presencia de los originales del Estatuto de Bayona y de la Constitución de Cádiz, que, según ha dicho, solo ha salido del Congreso de los Diputados por segunda vez, y ha agradecido a la Cámara su colaboración. Asimismo, ha asegurado que la exposición es "un acierto", incluso desde el punto de vista técnico, por mostrar personajes, lugares y documentos.

Por su parte, el comisario ha definido la muestra como "un viaje por la historia de un Consejo que es la historia de España" que empieza con Carlos V y termina en la actualidad. Ha señalado que la pieza más delicada desde el punto de vista de la conservación es el espadín de Godoy, regalo de Carlos IV, cuyo préstamo gestionó con su propietario, el conde de Ampudia, quien se ofreció a restaurarlo personalmente.

El director de la BNE, Óscar Arroyo, ha afirmado que la institución es una "casa de la memoria" y ha señalado que para la BNE es "tremendamente importante" que el Consejo de Estado haya elegido esta muestra como cierre de su programa conmemorativo.