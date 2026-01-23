Cristina Araújo publica 'Distancia de fuga', un romance "creíble": "La tecnología quita parte de su épica al amor"

Archivo - La autora Cristina Araújo. - IVAN GIMÉNEZ / TUSQUETS EDITORES - Archivo

La escritora Cristina Araújo ha publicado su segunda novela, 'Distancia de fuga', "una historia de amor creíble para el siglo XXI", en la que muestra los sentimientos que Theo, un joven académico y estudiante de filosofía, comienza a sentir por Frances, hermana de su amigo y una futura promesa del cine, en un verano en una villa del norte de Italia.

Su historia está narrada a través de flasbacks por los protagonistas y en ella Araújo explora la complejidad del amor en la actualidad, algo que le ha resultado "complicado", como ha asegurado.

"Hoy en día, si dos personas se quieren y se corresponden, lo normal es que no haya grandes obstáculos", ha afirmado la autora en una entrevista con Europa Press. Por ello y para dotar de "credibilidad" a la historia, la autora ha utilizado la distancia emocional, los diferentes ritmos vitales y las contradicciones internas de los personajes como uno de los conflictos principales de esta novela.

En este sentido, Araújo ha expresado que "en los clásicos, las parejas siempre tenían impedimentos de religión, de clase, de padres que se oponían...". Sin embargo, afirma que ella no podía tirar de nada de eso para su novela porque "ya no cuadra". "Tuve que pensar bastante en cómo hacer para que no pudieran estar juntos, para que la historia agarrase, para que tuviesen sus problemas y sus diferentes temperamentos", ha explicado.

Por otra parte, la escritora madrileña ha reconocido que la tecnología que actualmente se utiliza en relaciones sentimentales, con aplicaciones de citas y mensajería instantánea, "quita parte de su épica al amor". "Ya no puedes correr por un aeropuerto para alcanzar a alguien porque tiene un móvil y puedes llamarle", ha bromeado durante la entrevista. Para la escritora, "se ha perdido el romanticismo de la espera, de la anticipación y de la sorpresa".

"Yo tenía que llamar y lo cogían los padres de la gente. Llamabas al teléfono fijo, no mandabas cosas, realmente tenías que tener tus narices y todo eso fomentaba pequeños sacrificios que significaban que la persona te gustaba de verdad. También eran inevitables, había que hacerlos porque si no, perdías a la persona. Ahora quizás es demasiado fácil y esa facilidad de borrar o de justificarse puede que también rompa un poco ese encanto", ha expresado.

LA UNIVERSIDAD Y LA FAMA COMO "MICROCOSMOS"

Araújo ha explicado que ambos espacios le interesan como "microcosmos". La universidad, recuerda, fue para ella "una de las épocas más especiales" de su vida, un territorio de "tránsito" entre la adolescencia y la adultez.

"Es un refugio frente a ser adulto, un lugar donde todavía no eres del todo independiente, pero ya empiezan a pasarte muchísimas cosas por primera vez: el amor, los desencantos, las primeras bofetadas de la vida real", ha señalado la autora, al tiempo que ha afirmado su interés por narrar la juventud, especialmente la etapa de "los veintitantos". "Es una edad en la que todavía hay margen para equivocarse y volver atrás", ha asegurado.

Ese mundo académico, que reconoce haber "romantizado un poco", le ha permitido retratar una etapa marcada por la ambición y la sensación de "estar a salvo antes de que lleguen las responsabilidades definitivas". Frente a él, se sitúa el mundo de la fama, otro entorno que la escritora ha asegurado observar con fascinación desde fuera. "No me atrae tanto el lujo o el dinero, me atrae esa libertad que tienen, que también es una especie de juventud eterna", ha explicado.

Sin embargo, en 'Distancia de fuga' Araújo se adentra en la ansiedad, la fragilidad y la presión que conlleva la exposición pública, especialmente cuando se alcanza a edades tempranas, como ha expresado. "Parece que hacen lo que quieren, pero en realidad tienen la vida completamente agendada y todo el mundo les dice lo que tienen que hacer", ha apuntado.

Tras el fuerte componente social de su primera novela, 'Mira a esa chica', con la que la autora recibió el XVIII Premio Tusquets Editores en 2022 y en la que cuenta la historia de una violación grupal, Araújo ha reconocido haber sentido "mayor libertad creativa" a la hora de escribir su segunda obra.

"Siempre quise escribir este tipo de historia, más lenta, más profunda, centrada en los personajes", ha explicado. Aun así, ha afirmado que este cambio de registro no responde a una ruptura, sino a "la posibilidad de explorar aquello que llevaba tiempo queriendo contar".

Además, ha asegurado que esta novela también mantiene algunas constantes de escritura, como son la "introspección" y la exploración de "personajes atravesados por pensamientos contradictorios". "Me interesa mucho esa tensión entre cómo actuamos y lo que pensamos, y el conflicto moral que eso genera", señala. Un rasgo que, según ha afirmado, conecta esta historia con su debut, aunque desde un tono "menos crudo".

Por otra parte, ha afirmado que las influencias de 'Distancia de fuga' son diversas y no se limitan a la literatura. La autora ha reconocido el peso del cine y la música en su imaginario, con referencias como 'Call Me By Your Name', de donde se inspiró a la hora de iniciar la historia en una villa italiana, o como 'El club de los poetas muertos'.

Cristina Araújo Gámir (Madrid, 1980) es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense. Su primera novela, 'Mira a esa chica', se alzó por unanimidad en 2022 con el XVIII Premio Tusquets Editores, dotado con 18.000 euros, y mereció el Premio Mejor Debut 2024 del Festival du Premier Roman en Chambéry (Francia).