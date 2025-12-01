Cultura y la FEMP premian a 331 bibliotecas municipales en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner

Archivo - Biblioteca - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha concedido 331 premios a bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes, en el marco de la XXV edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner.

El programa cuenta con una financiación que asciende a más de 1 millón de euros que se destinará principalmente a la adquisición de fondo bibliográfico

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros.

Concretamente, los mejores proyectos han sido en Muro de Alcoy (Alicante), por el proyecto 'Estima'm entre Lletres/ Quiéreme entre letras'; en Villafranca de los Caballeros (Toledo), por el proyecto 'La oralidad y los cuentos clásicos nos adentran en la magia de los bosques'; en Ugena (Toledo), por el proyecto 'Palabras que unen'; en Suances (Cantabria), por el proyecto 'Biblioteca de Suances, país de las maravillas'; en Horche (Guadalajara), por el proyecto 'Biblioteca de Horche: Biblioteca En-cuent-hada'; o en Alagón (Zaragoza), por el proyecto 'RecoLECTORES'.

También han sido destacadas las iniciativas en Gata de Gorgos (Alicante), por el proyecto 'Todos los caminos llevan a la biblioteca'; Ares (A Coruña), por el proyecto '¡Leer por placer así tiene que ser!'; en Lliria (Valencia), por el proyecto 'La participación crea biblioteca y comunidad' y en Gelsa (Zaragoza), por el proyecto 'Los infinitos verbos del libro'.