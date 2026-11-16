Cultura premia a 370 bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes en la Campaña de Animación a la Lectura

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MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha concedido 370 premios a bibliotecas públicas de municipios de menos de 50.000 habitantes en el marco de la XXVI edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. Los diez mejores proyectos recibirán 10.000 euros y están ubicados en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Canarias.

Según ha informado el Ministerio, de los 658 municipios de toda España que han participado en esta edición, 370 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros. Entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio se destinará principalmente a la compra de libros y publicaciones periódicas.

El programa está financiado por el Ministerio a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, y cuenta con una inversión total de 1,1 millones de euros, que se destinarán principalmente a la adquisición de fondo bibliográfico.

El objetivo es reconocer los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, especialmente a colectivos con dificultades de acceso, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El Ministerio ha recordado que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes y que la campaña busca que, siguiendo el ideal de María Moliner, "cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese".

En esta convocatoria se ha tenido especialmente en cuenta a los proyectos de bibliotecas municipales ubicadas en las zonas afectadas por la DANA, "con el objetivo de poner la cultura en el centro de la reconstrucción", según Cultura.

Los diez proyectos con mayor dotación son, en la Comunidad Valenciana, los de los ayuntamientos de Requena, Paiporta, Alborache, Aldaia y Catarroja, todos ellos en la provincia de Valencia.

En Extremadura han sido premiados Alcántara (Cáceres) y Valverde de Leganés (Badajoz). En Andalucía, Cortes de la Frontera (Málaga) y Jabugo (Huelva). En Canarias, el ayuntamiento de Los Silos (Santa Cruz de Tenerife).

Según ha recordado el Ministerio, estos premios forman parte de las cien medidas del Plan de Fomento de la Lectura '¡Leer es un derecho! 2026-2030'. Entre los objetivos de este eje figura abordar la lectura como un derecho fundamental, una herramienta de igualdad, una palanca de cohesión social y una condición para la participación cultural y democrática plena. El Plan se propone garantizar que cualquier ciudadano, en cualquier lugar y circunstancia, pueda ejercer su derecho a leer en igualdad de condiciones.